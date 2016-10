Garantizada la seguridad. Abiertos al diálogo con policías inconformes: Gustavo Rosario

El secretario de Gobierno hizo un llamado a la población de que en Tabasco no hay una situación de alarma generalizada, “tenemos la actitud que todo conflicto puede resolverse o cualquier petición, nuestra disposición es de apertura al diálogo”. El C-4 está trabajando de manera normal, no hay ningún problema. Confió que este conflicto no llegue a situaciones extremas ya que hay una buena actitud de las dos partes.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al dejar en claro el Secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres que el gobierno de Tabasco está siempre abierto al diálogo e invitó a los elementos policiacos inconformes, a platicar con el encargado de la política interna, destacó que se cumplirán todos los puntos de su pliego petitorio, donde negó que la seguridad a favor de la sociedad estuviera en riesgo.

En este sentido, el funcionario público dijo que dialogo con varios de quienes encabezan el movimiento y que se encuentran en la mejor de las disposiciones para sentarse en la Segobtab para destrabar este problema.

“La posición del Gobierno de Tabasco ha sido siempre de apertura al dialogo”, indicó.

Precisó además que “una de sus peticiones son los 400 pesos que se habían pactado hace poco más de un mes; eso ya está autorizado y eso es algo que los líderes del movimiento ya debieron transmitir a los compañeros, eso ya esté en proceso, en un periodo que no pasara de 24 horas”.

De igual forma, destacó que “por otra parte, hablan de la segunda peticiones que no existan represalias y eso me dicen que no existen estas acciones, no se han tomado medidas de represalias, y lo vamos a cumplir”.

“Por otra parte, hay algunos señores policías que han sido presionados por sus compañeros para que se retiren del servicio, lo cual debemos dejar en claro que en todo ello, la actitud del gobierno es del diálogo y vamos a agotarlo”.

Indicó que “un poco más de un mes, se analiza una serie de peticiones que se firmaron y que por cuestiones económicas no se han podido cumplir”.

“Tiene que ver con un pliego petitorio y vamos a irlo revisando, ello por las cuestiones presupuestales el gobierno, en donde sabemos cómo estamos”.

Por lo cual “está abierta la mesa de dialogo donde poco a poco vamos a resolverlo”, por lo cual “el llamado que le hago a la población, que no existe una situación de alarma; tenemos una actitud de conflicto para resolverse estas petición o situación que debe quedar clara.

“Ya hablé con uno de ellos, para sentarnos en la mesa de diálogo y terminar este problema”.