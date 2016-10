Ganaderos no se deciden

Afirmó que será hasta el próximo 31 de octubre cuando se realizará la próxima reunión, y los que asistan, decidirán el futuro del terreno para la construcción del próximo Centro de Convenciones

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Por no cumplir con la legalidad de tener quórum para realizar su asamblea y definir su postura sobre el tema si le entran al Centro de Convenciones, el dirigente de la Unión Ganadera Regional (UGR) Agustín de la Cruz confirmó que no se llevó a cabo esta asamblea, la cual fue diferida para el 31 de octubre en segunda convocatoria “y ahí, se definirá el paso a seguir, con lo que lleguen”.

En entrevista con los medios después que se diera a conocer, de manera oficial que no se tuvo el quórum necesario para llevar a cabo la asamblea de socios de la UGR de Tabasco; indicó que les falto un mínimo porcentaje para completar la cifra que solicita la ley.

Mencionó que llegaron cerca de 300 sociales, pero “somos un padrón muy grande”, al dejar en claro que muchos de los socios ya son gente mayor, algunos otros ya fallecieron y otro entregan cartas poder a sus allegados, pero no se completó.

Por lo cual dijo, que en este momento no se puede decir absolutamente nada si entrarán o no a la concesión de este terreno donde se asienta la UGR para la construcción del nuevo centro de Convenciones.

Y confirmó que se tomó la decisión, en segunda convocatoria llamar a los socios para el próximo lunes 31 de octubre, feche limite que entregó el Gobierno estatal para que dar a conocer una respuesta.

“Hay que recordar que este día termina a las 12 de la noche, por lo cual si se inicia a las 10 de la mañana, se tiene todo el tiempo para, que en su momento de definición, se entreguen todos los documentos respectivos”.

Destacó que en esta segunda convocatoria “se realizará con los que lleguen, por ello se establece que ese mismo día se tendrá ya la respuesta si se entra o no a este proyecto”.