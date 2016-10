Gana Pumas 1-0 a Chiapas

Pumas de la UNAM sacó un triunfo que lo recupera del mal paso ante América, para ganar este domingo en Ciudad Universitaria

Ciudad de México

Notimex

Con lo mínimo y sin buscar arriesgar de más, Pumas de la UNAM sacó un triunfo que lo recupera del mal paso ante América, para ganar este domingo en Ciudad Universitaria por 1-0 ante Chiapas, en juego de la fecha 12 del Apertura 2016 de la Liga MX.

Apenas inició el segundo tiempo, los universitarios sorprendieron al minuto 46 por conducto de uruguayo Matías Britos y darle la victoria, con la cual llegan a 20 puntos en la campaña y se ponen a siete del máximo líder, Xolos. Mientras que el conjunto de Jaguares se quedó con solo seis unidades.

Los auriazules recuperaron la confianza, tras conseguir solo una victoria en los últimos cuatro partidos, incluyendo “Concachampions”, aunque no fue con su mejor futbol, le fue suficiente para conseguir lo más importante ahora, los tres puntos que de momento los tiene cuartos generales.

Generaron poco al frente, pero cuando lo hicieron fueron efectivos, Britos remató a bocajarro dentro del área para sorprender al arquero Liborio Sánchez, quien no tuvo reflejos suficientes para atajar el balón y consiguió el 1-0. Después de ese gol los locales prefirieron asegurar el resultado y recorrieron líneas.

Chiapas, que volvió a ofrecer una versión “descafeinada” de sí mismo, intentó aprovechar ese regalo, la más cercana a dos minutos del final reglamentario y fue con un disparo cruzado de Dieter Villalpando y no tuvieron más.

Al conjunto de Sergio Bueno le sigue faltando el gol, un problema grave este torneo, ya que solo han conseguido dos goles en los últimos cinco partidos.

De esta manera siguen sumidos los chiapanecos en problemas de descenso, siendo ahora últimos en la tabla general, el tercer candidato a perder la categoría tras Morelia y Veracruz.