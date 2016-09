Gaby Moreno presenta “Ilusión”

El quinto en su trayectoria, con el que regresa a sus raíces y que grabó de manera análoga con la producción de Gabe Roth

Guatemala,

Notimex

La cantante guatemalteca Gaby Moreno presentó su nuevo material discográfico “Ilusión”, el quinto en su trayectoria, con el que regresa a sus raíces y que grabó de manera análoga con la producción de Gabe Roth.

“Mi primer disco lo lancé en el 2009, tenía un sonido muy orgánico, éramos cuatro músicos reunidos en la sala, quería regresar al sonido auténtico, no llenar de tanta producción, sino despejarla un poco más, para buscar una conexión especial”, declaró en entrevista con Notimex.

Explicó que algo que caracteriza a Roth, quien ha trabajado con artistas como Sharon Jones, es que no usa ninguna computadora, por lo que todo se grabó en cinta “como se hacía hace muchos años”; consideró un trabajo muy limpio y cuando estaban en el estudio solamente tenían unas cuantas tomas.

“Al final no nos dimos el lujo de editar nada, sino dejarlo ser, mostrar esas imperfecciones, grabarlo, y que sonara lo más humano posible”, agregó.

La ganadora del Grammy Latino subrayó que ya llevaba varios años de no lanzar algo inédito y la mayoría de los 13 temas que incluye esta placa nacieron cuando estaba en la gira mundial de año y medio junto al actor Hugh Laurie, dentro de su banda The Copper Bottom Band.

“Me inspiré mucho en la linda energía de los músicos con los que estaba tocando, pero también el estar conociendo nuevas culturas, formas distintas de pensar, creo que eso indirectamente te va afectando e influenciando tu percepción y cómo vas sacando las letras”, puntualizó.

El primer sencillo de este álbum es “Se apagó”, cuya versión en inglés “Love is gone”, lo escribió exclusivamente para poder hacer el dueto con el originario de Nashville, Johnny P., a quien considera un artistas excepcional del género R&B y soul.