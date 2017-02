Fue un evento ciudadano

El vocero de la Diócesis, enfatizó que se debe tomar como tal. Pide además, que el empréstito en materia de seguridad, se use de forma transparente y responsable

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El vocero de la diócesis de Tabasco, padre Dennis Ochoa Vidal dijo que el evento de Andrés López Obrador no tiene que ser, ni político ni el inicio de las campañas políticas, es un acto ciudadano, en donde confirmó que la Iglesia Católica no participa en la misma “porque no nos invitaron, aunado a que no es nuestra responsabilidad”.

En la tradicional rueda de prensa, el prelado además se sumó al llamado de diversos actores y organizaciones que solicitaron a las autoridades estatales, que en torno al empréstito ya autorizado por el Congreso estatal al gobierno de Tabasco, se transparente al ciento por ciento, por obligación y por responsabilidad.

Por ello, en torno al evento del tabasqueño Andrés López Obrador, el padre Dennis Ochoa dijo que no lo “vemos como un acto político o de arranque de campaña para el 2018; es un evento ciudadano y así se tiene que tomar”.

“El acto de este partido y de nuestro paisano, se trata de un movimiento ciudadano, y no precisamente un acto proselitista”, aseguró el vocero.

En rueda de prensa dominical, el religioso destacó que la concentración y la firma de un pacto de unidad que encabezará el día de hoy Andrés Manuel no puede calificarse como un acto anticipado de campaña, puesto que la política se aplica todos los días, y no necesariamente en las urnas.

Un ejemplo de ello, dijo, es la formación de conciencia de los ciudadanos, quienes “deben crecer en la realidad, y con ello prepararse en un futuro para el proceso electoral”.

Se le cuestionó al prelado sobre si la iglesia participará en este pacto de unidad al que está convocando el líder morenista, el religioso aseguró que “la Iglesia no está invitada”, además de que este encuentro “es entre ciudadanos, partidos y particulares, actos en los que la iglesia no se mete”.

En cuanto a la transparencia del empréstito que se le autorizó al gobierno y que actores políticos y ciudadanos piden transparencia, Ochoa Vidal manifestó que por ser un estado democrático es obvio e importante que se dé cuenta con transparencia a la ciudadanía sobre la aplicación de los recursos que fueron autorizados.