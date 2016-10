Fue real robo a la Kardashian

A principios de octubre, durante la Semana de la Moda en París, la estrella de reality show, Kim Kardashian, fue asaltada a punta de pistola y amagada en su exclusivo hotel, después que cuatro sujetos saltaran la seguridad del inmueble.

Ciudad de México

Agencias

Los ladrones entraron a la habitación de Kim, la amarraron, encañonaron y robaron sus joyas valuadas en más de 10 millones de dólares (incluyendo el anillo de compromiso que le dio su ahora esposo Kanye West), y después la encerraron en el baño de la habitación.

Durante estas semanas, algunos sitios web de corte satírico, se dedicaron a promover la teoría que todo el asunto del robo y asalto fue falso, todo como un truco publicitario para promover la próxima temporada de Keeping up with the Kardashians.

Los abogados de Kim publicaron una carta explicando exactamente qué había sucedido esa noche.

El robo fue real y nuestra clienta fue víctima de un crimen horrible. Mientras la hermana de la Sra. Kardashian West y su guardaespaldas estaban fuera, asaltantes armados forzaron la entrada al apartamento donde se encontraba.

Con una pistola en la cabeza, forzaron a un conserje atado de manos a abrir la puerta de nuestra clienta. Los asaltantes apuntaron con una pistola, la encerraron en un baño, ataron sus manos y piernas y le pidieron su dinero y joyas.

Nuestra cliente y el conserje, que fueron temporalmente amenazados con pistola al mismo tiempo, pensaron que iban a ser asesinados. Los asaltantes taparon la boca de mi cliente con cinta, y vaciaron la caja de joyas en una mochila y huyeron.

El robo no fue falso ni un truco publicitario. Sí, su intención es cambiar estos traumáticos y horribles eventos del robo en París en una narrativa de publicidad y promover una conducta errónea de mi cliente, no es solo perverso y ofensivo para mi cliente (y para cualquier persona razonable), pero procesable.

Hasta el momento Kim Kardashian no ha hecho una aparición pública o ha hablado del incidente en sus redes sociales.