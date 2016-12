Frente común contra inseguridad: Candelario

Hace un llamado el dirigente en Tabasco del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Candelario Pérez Alvarado a que se hago un frente común entre autoridades, partidos, sociedad para hacer frente al problema de la inseguridad, dejando en claro que “tanto hace falta voluntad, compromiso, pero sobre todo pensar en Tabasco”, al destacar que la llegada de la Gendarmería “es una buena medida, pero todos debemos estar unidos”.

Mencionó que “por supuesto que no podemos ocultar el problema de inseguridad, craso error hacerlo de esta forma, por lo cual hay que buscar mecanismos, estrategias que nos permitan apoyar a la sociedad ante su reclamo, pero sobre todo, encontrar soluciones”.

Es por ello que la dirigencia estatal del sol azteca “le apuesta a un frente común entre todas las instancias y las partes involucradas para atender, de frente y con prontitud este problema, que no debemos dejar de reconocer que es a nivel nacional, pero nos debe ocupar y preocupar lo que acontece en Tabasco”.

Destacó que “por supuesto que nosotros nos sumamos a cualquier llamado, acción o programas para atender y resolver este problema, que es una demanda sentida de la población todos los días, es por ello, que es bueno reconocer que está presente y a través de estas acciones buscar soluciones pero nunca de forma individual, sino mediante acuerdos, pactos, alianzas, unidad para no realizar esfuerzos individuales en vano”.

Se le cuestionó que el incremento de la inseguridad no se debe a que, los desempleados realicen esta actividad, pues ellos tienen que obtener recursos, de inmediato el representante popular dijo que no puede asegurar o no esta posibilidad.

“Por supuesto que el desempleo nos agobia; pero llegar a que estos despedidos asuman esta ilegalidad, no lo creo, es por ello que se requiere de acciones de un pacto contra la inseguridad, un frente común para tener respuestas concretas”.