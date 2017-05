Frente común contra CFE: Solange

Hace un llamado la coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el congreso estatal, diputada María Solagne Soler a todos sus compañeros y partidos a realizar un frente en común en contra de la empresa productiva Comisión Federal de Electricidad por los abusos que realiza, además que lleva a cabo cambios de medidores “sin respetar los contratos que se tienen”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, la representante popular blanquiazul destacó que “es urgente que todos, absolutamente todos los diputados nos sentemos a analizar cómo se apoyará a la sociedad ante estos abusos que comete la ex paraestatal”.

Insistió en el llamado a sus compañeros legisladores para hacer un frente común, ya que dijo que se tiene conocimiento que “se han presentado muchas acciones arbitrarias por el empleados de la CFE y eso ha generado quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y otras informales que se le han hecho saber tanto a Acción Nacional como a los medios informativos porque las acciones legales resultan muy tardadas”.

Indicó además que “estamos decididos a llevar a cabo acciones de defensa para los consumidores”, por lo cual, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Solange María Soler Lanz, reiteró el llamado a sus compañeros de las demás bancadas parlamentarias para obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que no haga la sustitución de medidores digitales por los analógicos, sin antes consultar al usuario.

Aseguró que resulta ilegal la acción que trabajadores de la CFE están realizando en casos en los que no hay un nuevo contrato o un cambio en el mismo, pues no le dan opción al consumidor de decidir sobre su relación comercial.

Soler Lanz aseguró que esta empresa busca la tendencia al sistema de prepago, pero al respecto ha habido muchas quejas pues el sistema es nuevo en la entidad y tiene muchas fallas que perjudican al usuario y por eso se quejan los ciudadanos respecto al hecho de que se les están haciendo los cambios de medidor, sin el consentimiento, sin que haya una renovación o un cambio en el contrato, al arbitrio de la empresa.