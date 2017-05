Francisco Rullán no está calificado moralmente para aspirar a la secretaría técnica del Sistema Nacional Anticorrupción: Arturo Núñez

Destacó el gobernador que el ex encargado del OSF, no cuenta, por lo menos éticamente, con el perfil para ocupar el cargo al que aspira

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Francisco Rullán Ferrer dejó de herencia su trabajo en el sexenio pasado y siempre se habló de corrupción, “por lo cual, entonces desde ese punto de vista, no lo veo calificado, por lo menos éticamente; no sé si jurídicamente para el cargo de fiscal anticorrupción”, dejó en claro el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez.

En entrevista con los medios, el jefe del Ejecutivo remarcó que en torno a este tema de Rullán Silva, es evidente que hubo hilo de corrupción, por lo cual no sería el indicado.

No a policías comunitarios

De igual forma, el mandatario habló sobre la petición que realizaron delegados de la zona de La Isla, aquí en Villahermosa de solicitarle a la Sedena permiso para el uso de armas de fuego con la finalidad de defenderse, donde dijo que existen leyes y se deben respetar.

“Ahí hay que precisar; nuestra Constitución autoriza que para propósitos estrictamente de defensa personal, cualquier persona puede tener un arma, y siempre y cuando tenga el permiso y esté requisado debidamente por parte de las autoridades competentes, pero la puede tener en su casa, no la puede andar portando por cualquier lugar”.

Indicó que “vamos a redoblar el esfuerzo para darle garantía plena a la ciudadanía de Tabasco”.

Relevo en Salud el lunes

Sobre la salida del doctor Rafael Arroyo, confirmó que es un asunto estrictamente personal y que el lunes tomará la decisión.

“El doctor Arroyo Yabur por cuestiones estrictamente familiares, me presentó su renuncia y que no puede condicionar sobre estas cuestiones; lo lamento porque ha sido un excelente secretario de Salud, pero ha llegado la hora del relevo; estoy madurando la decisión y el próximo lunes la daré a conocer, ya que es una facultad y una responsabilidad del gobernador el estado de Tabasco”.