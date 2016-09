Fracasado el “Cubo” Torres

Un día después de haber hablado con ESPN, Carlos Hermosillo volvió a arremeter contra fichaje de Erick “Cubo” Torres, pues las palabras de Eduardo “Yayo” de la Torre provocaron que el ex futbolista, quien le diera el último título a los cementeros, no se guardara nada.

Ciudad de México

En entrevista con Pasión W, Hermosillo sentenció que “no puedes llamar promesa a un futbolista que no ha ganado nada, es como si me dijeras, por ejemplo, Rommel Pacheco, la gran promesa de los clavados, y no gana ninguna medalla”

La comparación que hizo Hermosillo de Rommel Pacheco con Erick Torres, ha sorprendido en demasía, pues Rommel acaba de ser campeón del mundo en 2016, algo que Carlos consideró un logro menor al de ganar en unos Juegos Olímpicos.

Hermosillo también lamentó el trabajo que ha hecho “Yayo” de la Torre como director deportivo del Cruz Azul, pues cuestionó que “el director deportivo que dice que trabaja con fuerzas básicas, ¿dónde está?

Carlos confesó que “no estoy buscando ningún puesto”, sin embargo, demostró el cariño que le tiene al cuadro de la Noria y agregó que “mi postura es ver a un Cruz Azul que ilusione a la afición, que la gente sepa que contratan, y que no contraten para contratar, que no traigan a jugadores que vienen de Canadá, que es una liga menor, y a ver si lo revivimos, pues no, así no se puede contratar”.