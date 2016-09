Fracasa diálogo. Marchan locatarios; falta claridad en acuerdos, afirman

Manifestaciones simultáneas. Locatarios del mercado “José María Pino Suárez” marcharon hacia Palacio de Gobierno para entregar un pliego petitorio, con el que buscan que haya garantías de que el nuevo centro de abasto. En tanto pochimovileros regulares decidieron bloquear el puente Grijalva II como medida de presión para hacerse escuchar la SCT.

Locatarios del mercado “José María Pino Suárez” marcharon hacia Palacio de Gobierno para entregar un pliego petitorio, con el que buscan que haya garantías de que el nuevo centro de abasto no será dejado a “medias”, y que ellos recuperarán sus espacios una vez terminado el inmueble, pues aseguran que hasta ahora, ni la autoridad municipal, ni el gobierno del estado, han logrado convencerlos de que el proyecto les beneficiará.

Con la insistente postura de que si es preciso se ampararán contra un posible desalojo para evitar la reubicación, los inconformes advirtieron que si en ocho días no reciben una respuesta que satisfaga sus demandas, entonces buscarán al gobernador Arturo Núñez Jiménez para plantearle sus exigencias cara a cara.

Con ello, los comerciantes dejaron en evidencia el fracaso de las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobierno, que encabeza Gustavo Rosario Torres, así como también la falta de avances en las dos series de reuniones que organizó el Ayuntamiento de Centro, a cargo de Gerardo Gaudiano Rovirosa.

Tal y como lo anunciaron desde la semana pasada, los locatarios se concentraron en el mercado para comenzar a caminar pasadas las 9 de la mañana y posteriormente se dirigieron hacia el recinto del poder ejecutivo, en donde una comisión que encabezaron Geber Zurita y Carlos Barrueta de la Unión de Abarrotes y Yazmín Rosas de la Unión de Aves Destazadas, entregaron el pliego petitorio.

El documento fijó tres puntos: se asienta que desean la creación de un fideicomiso para dar seguimiento a los recursos del nuevo centro de abasto; solicitan que el cabildo de Centro apruebe la demolición y construcción del nuevo mercado en el mismo lugar y en este trienio.

También demandaron que por escrito se plasme la cantidad de locales que se construirán, pues lo ideal es que sean por lo menos los mil 200 que hay actualmente.

Los locatarios dejaron en claro que mientras no se les cumpla ese pliego no cesarán en sus manifestaciones y seguirán en contra de aceptar la reubicación. En tanto las autoridades se han limitado a señalar que seguirán “dialogando” a pesar de que el tiempo se agota para ejercer los 300 millones de pesos destinados al mercado.

No más piratas: pochimovilistas

Para exigirle una vez más a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que realice operativos para detener a las unidades piratas que circulan libremente en Gaviotas, pochimovileros regulares decidieron bloquear el puente Grijalva II como medida de presión para hacerse escuchar por las autoridades.

Apenas el pasado 30 de agosto los transportistas de ese sector protagonizaron una movilización similar, pues dicen estar hartos de que sean los propios inspectores de la dependencia que encabeza Agustín Silva Vidal quienes pongan sobre aviso a los ilegales para que estos no salgan a trabajar cada vez que se hace un operativo en la zona.

Por esa razón decidieron salir ellos mismos a detener a los irregulares, lo que provocó enfrentamientos entre ambos grupos, a pesar de ello, pasadas las 2 de la tarde ninguna autoridad de la SCT se hizo presente y los elementos de la Policía Estatal se limitaron a observar.

La obstrucción de esa importante vía paralizó el tráfico en la Avenida Luis Donaldo Colosio, en donde a diario circulan decenas de unidades de carga pesada.

Los socios y choferes acusaron que mientras en febrero habían detectado hasta 100 unidades ofreciendo el servicio fuera de la ley, para agosto ya sumaban 150 y se espera que el número sea aún mayor.

Tras liberar la vía, transportistas señalaron que seguirán insistiendo en bloqueos de esa naturaleza hasta lograr que la autoridad actúe y no siga siendo cómplice del pirataje.