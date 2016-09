Foto arma debate. Jackson vive

La trágica muerte de Michael Jackson sacudió al mundo entero en 2009. Tanto que muchos de sus fans se negaron en rotundo a creer en la muerte del rey del pop

Ciudad de México

Agencias

La muerte de Michael Jackson en 2009 a consecuencia de una sobredosis de Propofol aún está rodeada de misterio e incógnitas, lo que ha llevado a algunos de sus seguidores a creer que el rey del pop aún seguiría vivo y que su fallecimiento no habría sido más que una tapadera para permitirle construir una discreta nueva vida alejado del acoso mediático.

Esa teoría ha cobrado fuerza ahora desde el punto de vista de sus defensores gracias a una foto publicada por la hija del cantante, Paris Jackson, en su cuenta de Instagram el pasado mayo. La imagen en cuestión era un selfie de la joven en el coche, en el que algunos habrían creído identificar a Michael camuflado bajo una gorra en el asiento trasero, lo que provocó que la foto reuniera rápidamente más de mil comentarios discutiendo si realmente el intérprete podía o no seguir vivo.

A pesar de que lo único que había en el vehículo era un montón de ropa de Paris -cuya sombra se asemejaba efectivamente a la silueta de una persona-, esa explicación no parece haber convencido a algunos de los admiradores más incondicionales de Michael Jackson.

Uno de los fans de la estrella y defensor de la teoría de su ‘falsa muerte’ ha creado incluso un vídeo -publicado en el canal de YouTube ‘BeLIEve’, donde acostumbra a compartir montajes intentando demostrar que el fallecimiento y funeral de su ídolo fue una farsa- para mostrar exactamente en qué lugar de la fotografía se encontraría el músico.

Michael Jackson murió a los 50 años debido a la ingesta de una dosis letal de Propofol y benzodiazepinas administrada por su médico personal, Conrad Murray, que fue posteriormente condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario. Ahora Murray ha publicado el libro ‘This Is It’, en el que narra sus experiencias junto al intérprete.