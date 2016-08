Flores, rancheras y lágrimas en Hollywood

El cuerpo del artista permaneció en su residencia de Santa Mónica (California, EE.UU.) hasta la noche del domingo, cuando fue trasladado a la funeraria Malinow Silverman

La estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de Juan Gabriel, convertida en objeto de peregrinaje tras el fallecimiento este domingo del “Divo de Juárez”, se volvió hoy a llenar de flores, lágrimas y rancheras a la espera de que se confirmen detalles sobre su funeral y homenajes oficiales.

El cuerpo del artista permaneció en su residencia de Santa Mónica (California, EE.UU.) hasta la noche del domingo, cuando fue trasladado a la funeraria Malinow Silverman, situada a pocos kilómetros del Fórum de Inglewood, donde el cantante ofreció el último concierto de su vida el pasado viernes, y del aeropuerto internacional de Los Ángeles.

Amor y familia, dos misterios en la vida de Juan Gabriel

Jean, Jans, Ivan, y Joan. Así se llaman los cuatro hijos que tuvo Juan Gabriel y que, de acuerdo con el testimonio de Eduardo Magallanes, recibieron de su padre “consejos y amor”. La orientación sexual de Juan Gabriel fue un asunto que siempre mantuvo en privado.

“Lo que se ve no se juzga” es lo que más dijo en público cuando, en una entrevista con Univisión, se le preguntó directamente si era homosexual.

Sin autopsia, trasladan sus restos a funeraria

A las afueras de la funeraria, fanáticos cantan emotivamente “Amor Eterno”

Los restos de Juan Gabriel descansan en una funeraria en el suroeste de Los Ángeles, California donde permanecerán por varios días, informó el lunes la policía de Los Ángeles.

Decenas de personas corearon muchos de sus éxitos afuera de la funeraria Malinow & Silverman Mortuary y pedían verlo para darle un último adiós, pero el portavoz de la policía de Los Ángeles Pedro Muñiz, señaló que “a este punto” eso no será posible.

El lunes por la mañana, las autoridades autorizaron el traslado de los restos de Juan Gabriel a la funeraria sin necesidad de una autopsia.

John Kades, jefe de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, comentó a The Associated Press que no podían decir cuál fue la causa del deceso, porque aún no han firmado su certificado de defunción, pero comentó que “debido a su historial médico, él no necesita una autopsia”.

Llora Salma Hayek muerte de Juan Gabriel

La actriz Salma Hayek lamentó la muerte del cantante y compositor Juan Gabriel, ocurrida en Santa Mónica, California.

A través de sus redes sociales, Salma expresó su pesar sobre el deceso de “El Divo de Juárez”.

Compartió en Instagram una imagen de la estrella de Juan Gabriel en el Paseo de la Fama y escribió:

“Descanse en paz uno de los compositores mexicanos más querido de todos los tiempos. Me siento honrada de haberte conocido.#juangabriel”.

Salma se une así a los mensajes para lamentar la muerte de Juan Gabriel tal y como lo han hecho estrellas de la farándula latinoamericana.

Julio Preciado lamenta muerte del “Divo”

Julio Preciado describió como una noticia muy lamentable, tanto para él como para su familia, el enterarse de la muerte de Juan Gabriel, una persona a quien estimaba mucho y que incluso se hicieron compadres.

Hace 16 años, Juan Gabriel aceptó ser padrino de bautizo de la hija de Julio, Yuliana, y hoy la familia Preciado lamentó el deceso del cantante michoacano.

“Ha sido una noticia difícil de asimilar, nos pegó a toda la familia y yo le comentaba a mis hijos que a pesar de que lo veía con sobrepeso, lo veía bien y pues es un golpe duro para todos”.

Sí se realizará concierto “Juan Gabriel y amigos”

La terrible noticia de la muerte de Juan Gabriel, varios admiradores se quedaron con las ganas de verlo en el escenario, así que el concierto que tenía programado para el 3 de septiembre en Guadalajara, México llamado “Juan Gabriel y amigos” se llevara a cabo, para realizar un homenaje.

Así lo confirmo, el dueño del estadio, Jorge Vergara a Grupo Fórmula, en el concierto cantarán quienes han participado y estaban invitados para el espectáculo.

Este evento era parte de los festejos del Divo de Juárez para celebrar sus 45 años de trayectoria artística, en donde estarían 10 amigos del cantautor.