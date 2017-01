Flexibilización de las gasolinas atraerá inversiones a México: Hacienda

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), expuso que, pese al ajuste aplicado a partir del 1 de enero de 2017, los precios máximos en México son competitivos en comparación con los que se observan en otros países

Ciudad de México

Notimex

Con el nuevo el esquema de flexibilización del mercado de gasolinas se espera que haya más competencia en el mercado, que genere inversiones y traiga incrementos en productividad para hacer a México más competitivo, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Expuso que, pese al ajuste aplicado a partir del 1 de enero de 2017, los precios máximos en México son competitivos en comparación con los que se observan en otros países.

En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal refiere que, en otros países, el precio promedio para gasolina Magna es de 23.3 pesos por litro, mientras en México es de 15.99 pesos por litro.

Sostuvo que en la actualidad no existen ya más alternativas para subsidiar el precio de la gasolina y éste debe reflejar hoy su costo verdadero en el mercado, ya que las condiciones han cambiado para México, pues se produce menos petróleo y se consume más gasolina.

En la nota informativa “Datos relevantes de la flexibilización de los precios de gasolina y diésel”, precisa que, con este nuevo esquema, México se suma a la mayoría de los países del mundo en los que el precio de los combustibles refleja el costo real de su producción y no se fija de manera arbitraria por cuestiones políticas o tributarias.

Mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles durante 2017 hubiera tenido un costo para el país y los mexicanos de alrededor de 200 mil millones de pesos, refiere la Secretaría de Hacienda.

Este gasto implicaría distraer recursos públicos a rubros tan importantes como programas sociales y de vacunación, becas para educación, apoyos para adultos mayores, pago de pensiones, escuelas y hospitales.

La intención, explica, es que el gobierno deje de determinar discrecionalmente los precios de los combustibles y que, de manera gradual y ordenada, éstos se flexibilicen en todas las regiones del país, a fin de que sea el mercado y no la autoridad el que determine los precios.