Federer no jugará el Roland Garros

El tenista Roger Federer anunció este lunes que no participará en Roland Garros, después de que no esté al cien por ciento para disputar el abierto en Francia.

París, Francia

Agencias

“He decidido no participar en el Abierto de Francia. He estado trabajando fuerte dentro y fuera de la cancha durante el último mes para regresar y jugar en la ATP por varios años más”, dijo Federer.

Roger Federer se perderá por segunda vez consecutiva el Roland Garros, pero el tenista suizo prometió que en el 2018 no fallará al Abierto en Francia.

Con esta situación, el quinto rankeado del mundo no estará para el segundo Grand Slam de la temporada.