Federación no ha cumplido: UNTA

“En la entrega del presidente Enrique Peña Nieto de su cuarto informe de labores, el gobierno federal incumple con los tabasqueños, pues la delegación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial no entrega los apoyos ni programas, por ello se tiene tomadas las instalaciones de este dependencia”, señaló su dirigente María Luis Frías.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista, destacó que “estamos cansados de estas anomalías que se presentan no solo en esta dependencia, sino en las demás federales que, por diversas circunstancias, no cumplen con la entrega de recursos de programas establecidos y hasta autorizados”.

Por ello, los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), mantienen un plantón en la delegación de la Sedatu, en reclamo de 190 apoyos de mejoramiento de la vivienda y otros recursos por 4 millones de pesos para beneficio de mil familias de 6 municipios.

Indicó la líder, que se encuentran acampando en las puertas de la dependencia federal desde el pasado lunes, en demanda de una respuesta inmediata, de lo contrario, advierten que mantendrán la protesta por tiempo indefinido.

“No se ha resuelto el problema de vivienda, necesitamos firmar el convenio pero todavía no está. Estamos reclamando 190 apoyos a la vivienda, financiamiento de proyectos productivos y solución a resoluciones de tierra. Desde el lunes nos plantamos y las peticiones se hicieron meses atrás, pero el delegado dice que no hay recursos, que falta ajustar el expediente técnico”, manifestó la dirigente.

“Los apoyos que se reclaman son cerca de 4 millones de pesos para mil familias de Huimanguillo, Jalapa, Tacotalpa, Teapa, Tenosique y Balancán. Nos dicen que no hay presupuesto, que van avanzando, pero el año fiscal está por cerrar en septiembre en unos días más, por eso estamos aquí, para que no lo cierren y Haciendo no se lo lleve todo, porque es la que recoge el dinero”, reprochó.

Dijo que pese a que ha habido diálogo con las autoridades de la Sedatu, no ha habido avancen en una solución a las demandas de los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, por ello, aseguró que mantendrán el plantón por tiempo indefinido.