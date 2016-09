Federación, en deuda con Tabasco

Ricardo Anaya, confía que el PRI no volverá a ganar los comicios presidenciales del 2018, ya que la población descubrió el engaño que les aplicó el todavía partido en el poder

Ricardo Anaya, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dejó en claro que reconocen que la Federación le debe “mucho al estado de Tabasco, por todo lo que le han explotado en recursos naturales”, y que se apoyará para evitar un recorte mayor en su presupuesto, donde confirmó que “se incluye a Tabasco en el litoral azul, que tiene que ser gobernado por este partido político”. Al ofrecer una rueda de prensa en las instalaciones de Acción Nacional aquí en Villahermosa dónde acudió hacer entrega de reconocimientos durante el 77 aniversario de este partido, y junto con Francisco Castillo, dirigente estatal, el líder nacional dijo que para el 2018, el PRI no tiene la menor de las posibilidades de ganar y repetir la presidencia de la República, ya que “engañó a la población, son un partido corrupto y que evidentemente la gente ya sabe por quién no va a votar en estas elecciones presidenciales”.

Pero destacó que los mexicanos si saben por quién votar, en donde le dieron su confianza el año pasado al ganar más de 8 gubernaturas, por lo cual dijo que tienen la experiencia, la capacidad, la calidad moral para representar a los mexicanos.

Por lo cual dijo no tiene la menor duda de que ganaran la elección en el 2018.

No al recorte

Habló en torno a Tabasco, en donde se le pretende recortar su presupuesto federal, al calificarlo como una arbitrariedad, ya que “Acción Nacional reconoce que la Federación le queda a deber mucho, pero mucho a los tabasqueños, por extraer el oro negro y que realmente no le entregado absolutamente nada”.

Por lo cual destacó que sus diputados federales, a pesar de que Tabasco no tiene ninguno de Acción Nacional, estarán peleando para que no se le recorte mayores recursos al presupuesto tabasqueño, ya que evidentemente ante la crisis económica que se parece “por una pésima política de Petróleos Mexicanos”, es necesario “echarle la mano literalmente”, y evitar mayores contratiempos.

Junto con la diputada local María Solange Soler, también dijo que Acción Nacional busca tener el “litoral azul”. “Es decir todos, los estados del Golfo de México deben estar con la camiseta azul, ya que ganamos Tamaulipas y Veracruz, y que para el 2018 deben estar Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con lo cual estaría teniendo este litoral azul en favor de los ciudadanos”.

Sobre una posible alianza del PAN Tabasco para las elecciones gubernamentales, destacó que “es una decisión exclusivamente de la dirigencia estatal y de su Consejo Político; y nosotros vamos a respetar cuál sea esta decisión y con cualquier partido que fuese”.

AMLO, la peor opción

Entorno a Andrés Manuel López Obrador, dijo que es una de las peores opciones que pueden tener los mexicanos, “es demagogo, populista y que no tiene absolutamente nada”, y que a pesar de llegar a su tierra, a nivel nacional López Obrador no tienen la mínima posibilidad de obtener una victoria para el 2018.