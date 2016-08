Facundo confiesa infidelidad

Hace unos meses, se dio a conocer que Facundo y su esposa Esmeralda se divorciaban bajo los mejores términos y que lo hacían para resguardar el bienestar de sus hijos. Sin embargo, ahora el conductor dio tremendas declaraciones acerca de la infidelidad, la cual aseguran fue la causa de su separación.

Ciudad de México

Agencias

El comediante indicó en entrevista con Shanik Berman que a diferencia de su ex mujer, Esmeralda Palacios, él sí hubiera perdonando la infidelidad de su pareja: “Yo a ella, sí, pero ella a mí, no”. Resaltó que aunque ya no son pareja siguen viviendo juntos, porque él no tiene a donde ir todavía.

Facundo hubiera perdonado infidelidad de su esposa “Pero en esta etapa cada quien hace lo que quiere, aunque estemos bajo el mismo techo. Ya me cambié de habitación, ya que no duermo en su cama, aunque sí quiero rentar algo. Ahorita no duermo con ella, pero sí comemos juntos, y vamos a ver qué hacemos, porque hay tres niños. Si no fuera porque tenemos tres hijos, ya estaría viviendo en un hotel”, comentó.

Facundo destacó que aunque ya esté separado de la madre de sus hijos y cuando ya no viva en el mismo hogar, él se seguirá haciendo cargo económicamente de ellos. “¡Obvio! Continúo teniendo tres hijos y somos equipo, y de entrada, Esme va a quedarse con la casa”, agregó el presentador.