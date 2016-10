Expulsado. Javier Duarte pierde sus derechos en el PRI

El ex gobernador de Veracruz no acudió a la comparecencia a la que fue citada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria

Ciudad de México

Notimex

Al no presentarse a la audiencia ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, el gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte, perdió su derecho de defensa en el proceso de expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los integrantes de esa instancia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) comenzaron la elaboración del acta correspondiente para dar cuenta de lo ocurrido.

El gobernador con licencia no acudió a la comparecencia ni respondió a los oficios que se le enviaron desde hace tres semanas a sus oficinas de Veracruz.

Por ello, al no responder al llamado de la Comisión de Justicia y de acuerdo con los estatutos del instituto político, Duarte de Ochoa perdió tanto su derecho de audiencia como el de defensa.

Confianza en su expulsión

El militante priista, Armando Barajas, quien interpuso la denuncia contra Javier Duarte, confió que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria proceda a expulsar esta noche al gobernador con licencia de Veracruz, luego de que no presentó defensa alguna en el proceso sancionador que se le sigue.

Entrevistado al término de sus alegatos y desahogo de pruebas ante dicha instancia , Barajas aseguró que Duarte de Ochoa violentó los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los preceptos legales que prevén que los dirigentes de esa fuerza política deben conducirse con probidad, respetando y promoviendo los valores que emanan de los documentos básicos.

Asimismo, vulneró el Código de Ética, pues debió conducirse en todo tiempo con legalidad, dignidad, honestidad, probidad, veracidad y transparencia en los términos que impone la Constitución.

Además adelantó solicitará la expulsión del PRI a todos los funcionarios que participaron en actos corruptos para beneficiar a Duarte de Ochoa.

No se presentó

