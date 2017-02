Explotar potencial agrícola

Destacó que se cuenta con los recursos necesarios para impulsar la producción en este sector del municipio

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Una vez que Pemex dejó de ser el espejismo de riqueza fácil y derroche sin medida, urge regresar al campo y hacer realidad el potencial agrícola que tiene, ya que las tierras del municipio de Centro y concretamente las tierras de la Isla, no tienen que pedirle nada a nadie, “tenemos las mejores tierras de aluvión, tenemos agua, pero sobretodo tenemos la fuerza, la decisión y la determinación de la comunidad que quiere trabajar para mejorar sus condiciones de vida”, dijo Gerardo Gaudiano Rovirosa.

En este marco y al estar frente a decenas de productores de plátano macho, Gaudiano Rovirosa señalo que Pemex deberá reintegrarle al campo tabasqueño la gran riqueza que ha extraído, “pero ya no vamos a pedirle, vamos a exigirle que reintegre algo de lo que ha sustraído, tenemos que exigirle que sea reciproco con la comunidad y con el desarrollo que esta región está demandando”.

Por eso, “hoy vengo a cumplir un compromiso que hice con ustedes en campaña, me comprometí a dar resultados con hechos y también vengo a refrendar mi compromiso con el campo y a decirles que no están solos. Yo sé que no es suficiente, pero es un gran avance que hoy ustedes estén organizados y estén aquí buscando el camino para el día de mañana exportar”, aseveró Gerardo Gaudiano.

Ya es momento que se le reconozca a Centro como un potencial de crecimiento agrícola y creo que ustedes van a estar de acuerdo. Por alguna razón se dejó de emplear ese término y hoy vamos a regresar ese término y entre todos vamos a hacerlo posible, sostuvo el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, durante la entrega de paquetes tecnológicos a productores de plátano macho como parte del programa “La Isla Oro Verde”.

Teniendo como sede del evento la empacadora “En la Variedad Mejorada”, de la ranchería Corregidora Ortiz 3ª sección, el edil capitalino, acompañado de la embajadora de Centro, Jenny Paola Vázquez Ruiz, sostuvo que la entrega de paquetes tecnológicos el cual mejora la producción de plátano macho, ha dado buenos resultados y beneficios económicos para los productores y sus familias.

En este sentido, el alcalde hizo hincapié en que hay mucho interés de empresarios de Houston, Texas en abrirles las puertas y la frontera a los productores de La Isla, sin embargo primero hay que garantizarles calidad en el producto, para luego poder firmar el convenio para la exportación y éste se vuelva en la puerta de entrada para ellos a Estados Unidos, “y una vez que empiecen a exportar, ya nadie los va a detener, pero va a depender de ustedes”, precisó.

De las obras por el ayuntamiento

En su oportunidad, Alejandro García Baduy, director de Desarrollo de Centro, señaló que se ha tenido la visita al municipio de empresas bananeras, quienes han quedado sorprendidos por el trabajo realizado, sin embargo se debe seguir mejorando para cumplir con los cánones que exigen en la producción y en un periodo de tres meses, comenzar con la exportación.