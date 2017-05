Exigen hospital

Instan a que el gobernador Arturo Núñez, informe en las próximas 72 horas, el estatus de la obra, que actualmente se encuentra abandonada

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Delegados municipales, líderes naturales y habitantes de la zona indígena de Tamulté de las Sábanas emplazaron al gobernador Arturo Núñez para que en un plazo de 72 horas, informe cual es la situación del hospital de Buenavista que actualmente se encuentra inconcluso y abandonado.

En rueda de prensa, el delegado de la ranchería Buenavista 1ª, sección, Claro Hernández Hernández expuso que ya han pasado dos años de que se puso la primera piedra y el secretario de Salud, Rafael Arroyo Yabur, ha dado varias fechas para la inauguración de esta obra y no se han cumplido.

Recordó que desde el año pasado había el compromiso de ponerlo en operación para dar atención a 30 mil personas.

“Estamos aquí porque nos preocupa el tema de la salud pública ya que la incidencia de las enfermedades es muy alta en la actualidad y la zona indígena y de los ríos los necesita”, dijo.

Por ello dijo estar seguros que el gobernador en los próximos días dará un pronunciamiento definitivo para la fecha de la inauguración del hospital con sus respectivos equipos médicos de las seis especialidades, además de la ambulancia permanente con la cual contará las 24 horas del día como lo marca el proyecto original.

De lo contrario, advirtió que no aceptaran que se inaugure el hospital con equipos obsoletos.

En este sentido dijo que las más de 17 comunidades y sus colonias, decidieron dar este primer paso y acercarse a los medios de comunicación, antes de que el pueblo tome otras medidas para su cumplimiento en caso de omisión a este llamado.

“Ya que la ley al derecho de la salud es fundamental para todos”, expuso.

Señalaron que conocen bien al pueblo indígena Yokota´n del municipio de Centro y saben que se manifiestan y se movilizan para exigir el cumplimiento de las autoridades, sin embargo esperan no llegar hasta ese punto.