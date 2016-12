Exigen esclarecer caso Centla

El abogado de las familias de las dos personas muertas durante la trifulca de la semana pasada en la agencia del Ministerio Público de la Villa Vicente Guerrero, del municipio de Centla, Neptino Bautista, exigió a la autoridad el esclarecimiento al 100 por ciento del asesinato de estas dos personas, en donde negó tajantemente que la sociedad haya sacado las armas del banco de armas de este sitio.

En rueda de prensa, el abogado litigante integrante del colegio de abogados de aquella demarcación, acompañó a dos de los familiares de las personas fallecidas la semana pasada durante el problema que se suscitó entre policías ministeriales y la sociedad, ello derivado a la detención de cuatro delincuentes que momentos antes habían asaltado una farmacia, en donde dijo que es urgente y necesario, que la Fiscalía General de Tabasco inicia las investigaciones y determine quién o quiénes son los responsables de disparar las armas.

Indicó que se tienen prueba de que las ojivas que se encontraron, pertenecen a arma de cargo de los ministeriales, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo cual dijo que necesario deslindar responsabilidades y que las instancias responsables analicen y que realmente a encontrar a los culpables.

También dijo que ellos no se apoderaron de ninguna arma que se encontraba en el banco de armas de este sitio, ya que dijo -irónicamente- de haberlo hecho, “esto hubiera sido una matanza, ya que los ministeriales y los elementos policíacos no lo hubieran permitido”.

Por lo cual el abogado mencionó que espera que la autoridad encargada atienda el llamado, que resuelvan el caso y no se quede solamente como un anecdotario, en donde todo es de buenas intenciones, pero que realmente nunca encuentran al responsable. Pidió que no encubran a nadie y que evidentemente se puedan llegar hasta otras instancias nacionales e internacionales para que se les haga caso y se resuelva este asunto, donde dos civiles murieron en la trifulca de la semana pasada.