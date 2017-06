Exigen cambios en Central de Abastos

Exigen la salida de Abenamar Leyva como encargado de este recinto. Expresan su inconformidad por la labor que realiza al frente de este recinto

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Bodegueros de la Central de Abasto de Villahermosa, decidieron realizar un paro de brazos caídos, y posteriormente llegar hasta el cierre de este sitio, exigiendo a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, que retiren al encargado de esta Central de Abasto, Abenamar Leyva, a quien la acusan de nepotismo y desfalco de recursos, tanto del gobierno como de ellos mismos.

En este sentido, desde las dos de la mañana para amanecer este miércoles, bodegueros de la Central de Abasto, decidieron realizar un paro de brazos caídos, ello en exigencia de que el Secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, los reciba para presentarles sus demandas, siendo la principal la salida de Abenamar Leyva, a quién acusan de estar realizando actos irregulares en torno a los recursos que ellos mismos le entregan más los que les da el gobierno de Tabasco.

Con pancartas y un manifiesto, los bodegueros indicaron que este día realizaron un acto de paro de brazos caídos, en un 80 de quienes tienen locales, “y que este jueves si sigue la misma situación, vamos a cerrar todas las bodegas y así paulatinamente hasta cerrar la Central de Abasto y llegar hasta el bloqueo del periférico de la ciudad, hasta que no nos hagan caso”.

Dijeron los bodegueros, que entregan cerca de 350 pesos mensuales a la Central de Abasto para mejoras en la infraestructura, pero que no observan absolutamente nada; además de que los recursos que entrega el gobierno de Tabasco pues no se ven en obras dentro de la Central de Abastos.

Piden auditoría

Por lo cual dicen, que es necesario una auditoría al director de esta central Abenamar Leyva, para corroborar las acciones negativas que está haciendo en contra de los propios bodegueros. Indicaron que ya se le solicitó directamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, esta situación con pruebas, pero no se hace absolutamente nada, y ante ello, no les quedó otra que llegar a cabo esta acción.

En este sentido dijeron que ahorita son brazos caídos, donde se puede entrar y salir las personas, con un 80% de las bodegas cerrada; posteriormente serán completamente el cien por ciento de bodegas, y así paulatinamente, hasta llegar al cierre del Periférico de esta ciudad, si no les hacen caso.