Exigen afectados reparación de daños. Bloquean varias calles en la colonia Tamulté

Los manifestantes argumentan que perdieron todos sus enseres electrodomésticos en las lluvias, y se dicen relegados porque no les han hecho caso las autoridades

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Caos en la zona de Tamulté. Habitantes de esta demarcación afectados por las pasadas precipitaciones pluviales, cerraron el acceso a la avenida Gregorio Méndez y Vicente Guerrero, a unos metros del mercado “Orrico de los Llanos”, en donde exigen que se les tome en cuenta por las afectaciones, donde señalan que el agua llegó más allá del metro de altura.

Desde el mediodía de este viernes, habitantes de esta demarcación decidieron cerrar los accesos a la colonia por el mercado, donde acusan que la autoridad municipal no les hace caso.

Por ello, realizaron un bloqueo en la avenida Gregorio Méndez en la calle de Vicente Guerrero, para pedir al alcalde de Centro que los visite a ellos y atienda sus reclamos como lo hizo “con los de Gil y Sáenz”.

Los manifestantes argumentan que perdieron todos sus enseres electrodomésticos en las lluvias, y se dicen relegados porque no les han hecho caso las autoridades, por lo que colocaron una soga desde un semáforo a un poste de la CFE.

Para bloquear el paso de los vehículos también pusieron sillas, mientras realizan una lista de afectados que harán llegar al alcalde.

También fueron ellos quienes bloquearon la calle de Vicente Guerrero usando colchones mojados y muebles, pero al percatarse de que no era una vía principal, optaron por cambiar de lugar.

Hasta el momento no han sido atendidos; sin embargo, ya hay presencia de elementos de la SSP que vigilan el bloqueo; no hay caos vial debido a que se desvía en Manuel Doblado, pero afirman que no se moverán hasta ser atendidos.

Por su parte, en breve entrevista el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, dijo que tras las precipitaciones pluviales, se apertura la primera cocina comunitaria en la colonia Tamulté de las Barrancas, en la calle de Gil y Sáenz, y se pretenden instalar otras en las colonias de mayor afectación.

En entrevista, el alcalde de Centro consideró que de las 18 colonias afectadas por los 257.4 milímetros de lluvia, son Tamulté y Atasta las que tuvieron más pérdidas en enseres y electrodomésticos; por lo tanto, de manera urgente se instalarán ahí las siguientes cocinas.

Para dimensionar el daño de las lluvias en Tamulté de las Sabanas, Margarita Vázquez Hidalgo, delegada de dicha colonia, manifestó que fueron 20 calles donde se registraron subidas de agua de hasta 1.5 metros, con 80 comercios dañados y dos mil personas afectadas en su patrimonio, de acuerdo a sus cifras.

Ante esta situación, los colonos están en espera de la ayuda humanitaria.