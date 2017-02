Exhortan a vacunarse contra la influenza

La Secretaría de Salud, exhorta a la población que no se ha vacunado contra la influenza estacional a que acudan a su unidad más cercana, para solicitar la inmunización y así evitar complicaciones que pongan en riesgo su salud.

Carlos Mario de la Cruz Gallardo, director de programas preventivos de la dependencia, recordó que en octubre pasado se puso en marcha la campaña de vacunación contra esta enfermedad, y a la fecha han aplicado el 80 por ciento de los biológicos disponibles.

Indicó que quienes deben acudir a vacunarse de inmediato son los adultos mayores de 60 años, embarazadas, niños menores de cinco años, personas con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer y VIH, así como el personal de salud.

El funcionario dijo en la entidad se tienen registrados 31 casos de influenza, y se ubica en el lugar 17 a nivel nacional; asimismo, han ocurrido seis defunciones, debido a que estas personas no acudieron a vacunarse oportunamente, además de que presentaban alguna enfermedad crónica asociada.

De la Cruz Gallardo reiteró las recomendaciones de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol gel, evitar el saludo de mano o de beso en la mejilla y cubrirse la boca con el ángulo del brazo y antebrazo al estornudar.

En caso de que niños y adultos mayores presenten fiebre, malestar general y síntomas respiratorios, acudir a su unidad de salud más cercana para que sean valorados por un médico y así descartar cualquier complicación. Además de que se debe de evitar la automedicación.

En caso de estar enfermo, es muy importante evitar asistir a lugares concurridos; también se deben reforzar las defensas de los niños y adultos mayores, consumiendo alimentos y complementos altos en vitaminas A y C (frutas y verduras), así como ingerir abundantes líquidos, además de evitar los cambios bruscos de temperatura.