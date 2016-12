Evitar uso de petardos

Tronadores y “chispitas” pueden provocar quemaduras graves y hasta amputación de miembros; en navidad hubo tres lesionados, señala el secretario Rafael Arroyo

Ante la celebración del fin de año y la tradicional quema del “año viejo”, el secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo Yabur, exhortó a los padres de familia a no comprar a sus hijos ningún tipo de material pirotécnico, ya que son muy peligrosos y pueden provocar quemaduras graves y hasta discapacidad permanente a los menores.

El funcionario estatal refirió que en la celebración de la navidad, el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” atendió a tres niños, dos con quemaduras de primero y segundo grado a consecuencia del uso de “chispitas”, y un menor que estuvo a punto de perder la visión en un ojo, luego de explotarle cerca de la cara un petardo de los denominados palomas. Afortunadamente, añadió, los pequeños ya fueron dados de alta.

Los fuegos artificiales y por ende la pólvora, son materiales explosivos que si no tienen un manejo adecuado pueden causar accidentes graves, que van desde quemaduras hasta amputación de algún miembro y afecciones en el sentido de la vista.

Por ese motivo Arroyo Yabur llamó a los padres de familia a ser responsables de la seguridad de sus hijos, evitando comprarles petardos, y en caso de hacerlo permanecer vigilantes en todo momento.

De manera especial, recomendó que los niños no guarden tronadores dentro de los bolsillos de su ropa, y que cuando los quemen no lo arrojen a fuentes de luz, gas, fuego o a las personas.

Acciones preventivas

También sugirió no cubrirlos con botes o latas, y en el caso de los que no explotaron, dejar pasar veinte minutos y meterlos a un recipiente con agua, tratando siempre de mantener alejados a los niños, a fin de concluir las festividades decembrinas sanamente.