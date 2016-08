Evaristo, oportunista

Afirmó que el programa de “Millón de Firmas”, busca sacar del camino al dirigente estatal, de la contienda por la candidatura en el 2018

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El diputado local del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Atila Morales Ruiz, calificó al ex priista Evaristo Hernández Cruz de oportunista y mentiroso, al destacar que su programa de recolectar un millón de firmas, “esa es una estrategia que ha puesto en práctica a fin de quitar de en medio a Adán Augusto López Hernández, en la carrera por la candidatura de este partido al gobierno del estado, en las elecciones del 2018”.

En este sentido, el representante popular dijo que no le creyó una sola palabra al ex edil del Centro, porque trabaja solo y que es evidente que busca su propio beneficio.

“Los ex priistas como Evaristo Hernández Cruz, buscan confundir y engañar a la militancia de Morena, en el sentido que están en dicho partido para ayudar sin ningún interés”.

“Por supuesto que es un mentiroso, no va ayudar a Morena en Tabasco, menos a Andrés Manuel López Obrador a ganar aquí en Tabasco la presidencia de la República”, sostuvo Morales Ruiz.

Y calificó lo que sucedió el pasado domingo como una “pantomima la asociación civil “Un Millón de Amigos por AMLO”, ya que solamente son declaraciones mediáticas para poder encumbrarse el mismo.

“Por supuesto que ese millón de votos que dice que va a conseguir para que Andrés Manuel López Obrador, gane la Presidencia de la República, es una más de la mentira de Evaristo Hernández. Ese millón de voto es para él, para que gane la candidatura de Morena y poder aspirar al gobierno de Tabasco”, señaló.

Indicó que ni a Hernández Cruz y menos a los demás ex priistas dentro de Morena, se les debe de creer.

“Todos en Tabasco saben de la trayectoria de corruptos de estos políticos que nacieron en el PRI y quieren perjudicar a Morena”.

“Por eso, que piensen que le vamos a creer que son la octava maravilla o madres de la caridad que ni lo piensen. Evaristo Hernández Cruz, y los ex priistas no van a trabajar para López Obrador, sino para ellos, para Evaristo que sueña ser gobernador de Tabasco”, abundó.