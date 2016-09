Eternamente bella

La fotografía que compartió la hija de la Guzmán fue parte de la sesión fotográfica que realizó para la versión mexicana de la revista Playboy, con la cual recibió muchos piropos en la red social.

Ciudad de México

Agencias

La hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, Frida Sofía, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto en la que posa completamente desnuda.

Frida aparece como Dios la trajo al mundo, luciendo sus dos tatuajes y acostada sobre el pasto verde. “Inclínense”, escribió Frida en el pie de la imagen que divulgó este jueves en su cuenta personal.

La fotografía que compartió la hija de la Guzmán fue parte de la sesión fotográfica que realizó para la versión mexicana de la revista Playboy, con la cual recibió muchos piropos en la red social.

Creo que la mujer es un arte. Hay que jugar con la mente del hombre”, dijo Frida en febrero de 2015 sobre la sesión fotográfica que hizo para la edición mexicana de la publicación para caballeros.

Estamos en otra época, ya no es una cosa extrema quitarse la ropa, aparte ya me han visto, siempre ando en bikini, vivo en Miami”.

En pocas horas, la instantánea consiguió cerca de los cinco mil “Me Gusta” e infinidad de comentarios en los que destacan lo sexy que luce.

“Eres muy bella”, “Hermosa es una bonita foto es arte”, “Tienes un cuerpo muy bonito”, “Qué sexy”, “Luces hermosas”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Hace unos meses, Alejandra Guzmán y Frida incendiaron la red tras publicar un video lanzándose a una piscina en tanga.

“Querían nalgas”, escribió la cantante en su cuenta personal junto a una breve reproducción en la que se observa a ambas tirándose a la alberca de espalda y en cámara lenta.

Este video provocó que la cantante se molestara con un conductor peruano cuando éste le hizo un comentario al respecto.

“No es muy común que la madre y la hija, el público no sepa escoger cuál de las dos está más buena”, señaló el conductor.

La expresión de Guzmán se transformó y dijo: “No entendí, no entendí, no me alburees”.

Hace unos días se difundió una entrevista realizada a Frida, en donde aseguraba que tuvo una infancia triste ya que no tuvo a sus padres cerca.