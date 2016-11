Estoy en mi mejor momento

Dos Santos habló sobre su situación actual en el La Galaxy, la cual definió como “la mejor temporada de su carrera”, además aseguró que no se arrepiente haber cambiado el futbol europeo por la MLS

Los Ángeles, California

Agencias

En entrevista para el diario Sport el mayor de los Dos Santos aseguró que el momento que vive en Los Ángeles el mejor de su carrera: “Está siendo muy buena. Me respetaron las lesiones, físicamente me encuentro en un gran momento, psicológicamente me siento con mucha confianza y además se me dieron muy bien las cosas en el campo. Así que estoy disfrutando. De hecho, creo que esta es la mejor temporada de mi carrera”.

Las razones por las que eligió la MLS

Por otro lado, el ex Villareal señaló los principales motivos que los impulsaron a cambiar el futbol europeo por la MLS con tan sólo 26 años de edad: “Porque me propusieron un proyecto muy bueno y ambicioso y me pareció una gran oportunidad. La MLS ha crecido mucho y la proyección es muy buena. Creo que no tardarán en llegar más jugadores jóvenes que destaquen en Europa. Es un torneo competitivo, que cada vez sigue más gente. Estoy seguro que en pocos años será una de las ligas más fuertes del mundo”.

No hay diferencia con el futbol del “Viejo Continente”

Asimismo, considera que no es mucha la diferencia del nivel de competencia que existe en la liga norteamericana con el de la ligas europeas: “No hay grandes diferencias, en EEUU también se trabaja mucho, con intensidad y presión. Quizá el futbol europeo es un poco más rápido y el de aquí más físico. Pero aquí los jugadores también están muy bien preparados”.

No se plantea regresar a Europa

Finalmente, el formado en la Masía expresó que no tiene intención alguna de emigrar nuevamente a Europa, ya que planea terminar los tres años de contrato que lo amarran con el LA Galaxy: “Estoy muy feliz aquí, tengo tres años más de contrato y mi cabeza sólo está en los Galaxy. Me encanta vivir en LA, me siento como en casa porque hay muchos latinos, sobre todo mexicanos, por lo que estoy disfrutando también de tener tan cerca a mi gente”.

Sin lugar a dudas, la temporada que está registrando Gio con el Galaxy es la mejor, en cuanto números se refiere, en total acumula 30 partidos y 15 anotaciones, superando lo logrado con el Villareal en la campaña 2012/2013 en la que anotó 11 veces en 31 partidos disputados. Por lo que, su presencia ante Estados Unidos en Columbus no sería sorpresa.