Estoy buscando mi oportunidad política

El aspirante a la candidatura a la gubernatura por la vía independiente, destacó que su experiencia de casi 40 años en la política, son garantía de la labor que puede desempeñar

Coincide con el gobernador Núñez Jiménez, sobre la falta de experiencia de algunos que buscan cargos políticos, afirmando que él ha demostrado institucionalidad a lo largo de su trabajo como funcionario público

Redacción

Rumbo Nuevo

La mesa Rodolfo González Maza, recibió al licenciado Oscar Cantón Zetina, quien forma parte de una serie de entrevistas con gente que de una u otra forma aspiran a ser los candidatos a la gubernatura, dijo el periodista Enrique Muñoz, quien precisó que Oscar Cantón se han manejado como una gente que simpatiza con lo independiente, quiere ser candidato independiente con él vamos a platicar,

Al ser el anfitrión de la comida Ausencio Díaz Trinidad arrancó con la sesión de preguntas y respuestas, en donde cuestionó: “…Max Weber decía que hay políticos que viven de la política y quienes viven para la política, Oscar Cantón dos veces diputado federal, dos veces representante de Tabasco en el gobierno, en el Centro, dos veces senador y dos veces aspirante al gubernatura de Tabasco, va por una tercera, es un político al 100%, como político ortodoxo que eres Oscar se ha filtrado que vas a ser el orador del 27 de febrero la máxima fiesta cívica de Tabasco, creo que ahí están por lo regular los mensajes que la clase política de nivel manda a quienes quiera, ¿Cómo ve esta oportunidad política Oscar Cantón en el quinto año de gobierno, el ser orador del 27 de febrero?

Óscar Cantón: Para mí es una distinción profunda como político, pero antes que nada como tabasqueño, es nuestro mayor acontecimiento en la historia del estado, de nuestra fiesta máxima cívica con nuestro héroe máximo Gregorio Méndez y por supuesto muy agradecido con el gobernador ANJ por este motivo de elaborar un capítulo más de mi historia personal, y también de la historia colectiva en el estado de Tabasco.

Enrique Muñoz: Yo le preguntaría la licenciado Oscar Cantón Zetina, ¿Por qué esa insistencia de querer ser un candidato independiente? Te preguntaría ¿fue moda por El Bronco? ¿Te decepcionaste de los partidos políticos? ¿Que motiva a Óscar caminar y que la gente te empiece a ver cómo independiente? Hemos visto muchas mantas en hogares que dicen este es mi cantón independiente algo así, Tabasco es mi Cantón o algo así, gente que ya simpatiza contigo y que no quiere nada con partidos políticos, la pregunta específica ¿Tu tampoco quieres nada con partidos políticos?

Óscar Cantón: Yo quiero todo con la gente, yo he dicho que yo voy a estar donde la gente quiera, yo no nací con partidos políticos, tampoco estoy divorciado de los partidos políticos, yo pertenezco a un sistema político electoral, sí pretendo un cargo de elección popular, por lo tanto la política se hace a través de los partidos políticos, pero también se hace a través de la nueva figura jurídica de candidatura independiente, pero yo voy más allá de eso, yo lo que estoy haciendo es escuchar que quiere la gente y la gente ahora ha marcado una raya y se pretende crear un rechazo hacia los partidos políticos, yo voy a estar donde esté la gente, siempre lo he estado, no voy a dejar esa congruencia porque no es lo que me deja satisfecho, y me da una razón de ser, de porque estar en el Gobierno o porque estar en la política, hay que servir a la gente, hay que entender a la gente, hay que escuchar a la gente, el problema está en que los partidos políticos y los políticos en su mayoría se han alejado de la población y parece una casta divina que más que servir, lo que hace es ofender.

Antonio Caraveo: Don Óscar, somos aquí un régimen de sistema de partido, busca también por la vía independiente, ¿te seguirías arropando bajo las siglas del PRD, porque eres perredistas? Para competir a la candidatura de la gubernatura y en caso de ser candidato, ¿te ves ganador?

Óscar Cantón: Yo estoy muy cerca de los perredistas, a como estoy cerca de los priistas, yo estuve en el PRI muchos años y ahora yo he marcado una distancia con los dirigentes del PRD.

Antonio Caraveo: No con el partido, los dirigentes, las instituciones.

Óscar Cantón: Menos con la militancia, menos, son tabasqueños y estoy seguro que tienen las mismas necesidades de libertad y de democracia que la mayoría o que todos los tabasqueños, así que yo estoy simplemente buscando mi oportunidad política con quien creo que debe ser el ganador de esa contienda, el pueblo de Tabasco. No quiero pertenecer ni a mafias ni a grupos, nunca he pertenecido a eso, si ustedes revisan mi biografía política, yo tengo ningún padrino, yo no tengo ninguna organización sindical, yo no soy hizo de Gobernador, yo no soy hijo de papá rico, yo soy de esfuerzo, igual que la mayoría de los tabasqueños. Por lo tanto, el rumbo lo marca la gente, siempre me encontrarán del lado de la gente.

Marco Antonio Calcáneo: Hemos visto a raíz de lo del fenómeno del Bronco en el Estado de Nuevo León, que se volvió una tendencia la cuestión de las candidaturas independientes, que en muchos casos se ha visto afectada por personas que deciden llamarse, auto llamarse independientes pero que no tienen la seriedad necesaria como para luchar por una candidatura. ¿Esto no le perjudicaría a Óscar Cantón en su aspiración a la gubernatura?

Óscar Cantón: No, yo veo el fenómeno y contesto, una pregunta que tal vez no contesté del todo, el fenómeno del Bronco es único e irrepetible, no se va a volver a dar otro Bronco, no hay un Bronco II, no hay, ni en el mismo Bronco se va a poder dar otro cargo de elección popular. Es solamente una vez que se dio, lo que sí hay que ver, la candidatura independiente sí llegó para quedarse, y por eso en todas las elecciones hay centenares de aspirantes, a pesar de todo lo difícil que hace la ley su participación. Es casi un camino de subida, porque hay que recoger firmas, no se tiene radio y televisión, no se tiene financiamiento público, es una serie, hay que hacer una asociación civil, verdaderamente es complicado y complejo. Pero es una figura que está permitiendo robustecer o volver a hacer que la gente participe, fuera de un sistema de partidos desgastados, esto está revitalizando los partidos políticos, porque ven competencias reales, ha si no corrijo mi modo de elegir candidatos se van a ir todos de independientes, por eso hay algunas Leyes que dicen “no puede ser candidato independiente quien participó en un proceso interno de un partido, están queriendo cerrar puertas, entonces yo lo que estoy seguro que la candidatura independiente llegó para quedarse, es un avance de la democracia, no hay que verlo como una candidatura independiente, va en contra de los partidos políticos, no, Reyes Heroles decía “lo que resiste, apoya”, y aquí va a ser que los partidos políticos mejoren sus procedimientos, mejoren su oferta electoral, lo va a hacer más competitivo, porque ya no es un monopolio, cuando hay competencia el producto que se oferta es mejor, así yo veo entonces que hay una fiebre, sí pero ciudadana, es una fiebre de participación, y que bueno que la gente no se refugie en la anulación de un voto o en la abstención para poder rechazar algo que no nos gusta de nuestra democracia electoral.

Luis Antonio Vidal: Óscar Cantón, bienvenido, decía el Gobernador Núñez, lo ha dicho y lo ha repetido en diversas ocasiones, que nada es más peligro en política, de un político profesional a un político no profesional, y en ese entendido los independientes o los candidatos que quieren ir por esta vía, hemos observado también desencanto al momento de gobernar, cuando llegan ciudadanos sin experiencia política, hay en este desencanto, porque bueno no es lo mismo tener popularidad a saber gobernar que es realmente diferente, entonces ¿Cuál sería la ventaja en el supuesto escenario que estamos observando de Óscar Cantón como una propuesta independiente a diferencia de otros personajes de la política que puedan, que aspiran también a esa figura, a participar bajo esa figura independiente?

Óscar Cantón: Bueno yo coincido con el Gobernador Arturo Núñez de que es pésima idea un político no profesional, entonces yo estoy seguro que una ventaja mía, o que algo que puede validar la ciudadanía es que soy un político profesional, yo soy político de carrera, yo soy un político de resultados, yo soy un político que no se le acusa de corrupto, yo soy un político que ha demostrado institucionalidad pero a la vez ha demostrado cercanía con la gente, entonces a mí me parece que esto es de profesionales, no es de improvisados, y estoy de acuerdo, la popularidad no te garantiza gobernabilidad, no hay manera, hay que ver el caso de un doctor, tú no lo puedes por el deseo de salvarle la vida a una persona meterlo a un quirófano y que opere a una persona, tiene que haber estudiado primaria, secundaria, preparatoria, medicina, hacer la residencia, hacer la especialidad, practicar con cuerpos humanos ya fallecidos, con cadáveres pues, practicar con cuerpos de plástico y así, entonces el político es igual, yo sí creo que es la improvisación lo que no es factible aceptar en la política para nada, y que el político profesional sí es lo que va a salvar verdaderamente a la política, a que hay mucho grillo en la política también es cierto, que se ha desvirtuado el servicio público también es cierto y ahora parece sinónimo de político el decir que es ratero, también es cierto; vean cuántos ex Gobernadores están huyendo o en la cárcel, yo sí creo que nosotros tenemos que ir a una revaloración como dice el Gobernador Núñez, de la política, de la función pública, de los valores de la política, a eso es lo que hay que tenerle miedo, que se acaben esos valores de la política.

Jacinto López: Óscar Cantón es un político profesional, un hombre que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, pero me gustaría saber por qué la población debe confiar en Óscar Cantón Zetina para que sea candidato al Gobierno del Estado de Tabasco, ¿por qué se debe confiar en Óscar Cantón?

Óscar Cantón: Yo estoy seguro, Jacinto, que es por mis hechos, yo no vengo a ofrecer promesas, yo no vengo a decir que los sueños guajiros los vamos a hacer realidad, yo vengo a demostrar con casi 40 años de la política, que ahí está mi trabajo como legislador federal o legislador local, que ahí está mi congruencia, yo me opuse a una Reforma Energética desde que estaba yo en el PRI y era muy difícil que en tu propio partido y en el Gobierno te opusieras, quiero ver cuántos priistas se opusieron cuando el régimen era priista, cuántos, yo sí lo hice, yo soy el que hice la primera iniciativa para que los privilegios de los ex Presidentes de la República fueran eliminados, que hubiera una pensión como cualquier hijo de vecina, no un pequeño Ejército que le diera protección y lo hice como Senador priista y lo hice cuando solamente había ex Presidente de la República priistas, es decir, yo logré que se aprobara en la Cámara de Senadores, pero lo detuvieron en la Cámara de Diputados y ahí está, y ahorita es un tema de campaña de muchos, pero yo soy el único que hice mi iniciativa y ahí está y muchos dan números de aquella época 2002 a ahora, porque no han tenido la ocurrencia de actualizar qué es lo que está pasando. Yo estoy hablando de hechos, hablaba hace rato, yo me precio mucho que a mí nadie me puede acusar de que yo he pedido un dinero por una gestión, por un contrato, nada, mi vida es clarita, yo lo que quiero decir es que son los resultados, los hechos, cuando a mí el Gobernador González Pedrero me da oportunidad de servir como subsecretario de Gobierno, yo 6 meses atendí 24 mil reclamaciones a PEMEX, a mí no me acusaron de quedarme con 100 mdp, para nada, no lo hice, ahí hay mucha gente que es ahora respetable y lo era antes, que participó en ese esfuerzo y dimos resultados, armamos un equipo de 600 personas y lo hicimos en 6 meses de trabajo; en fin, puedo decir muchos casos, pero yo soy un hombre que da resultados, un hombre de palabra, no me acusan de andar traicionando o andar fallando mi compromiso, yo soy un político que sé decir que sí y lo cumplo y sé decir que no, y es no; así de sencillo.

José Luis Gutiérrez: Óscar: en esta mesa han estado diferentes actores políticos y a pregunta expresa sobre la candidatura independiente, ellos no le ven ninguna posibilidad en el 2018. ¿Tú qué les responderías a ellos?

Óscar Cantón: No, yo no tengo nada que responderles a ellos, para mí que las especulaciones de los políticos las responde la ciudadanía, ‘El Bronco’ gana en Nuevo León y digo que es un hecho único, pero gana en Nuevo León y ninguna encuesta le dio posibilidades de ganar, le ganaba o el PRI o el PAN y el señor solito les ganó a todos los partidos juntos, los arrasó. Bueno, yo estoy seguro que todas esas especulaciones, comentarios, encuestas, todo eso, no hay nada que sea tan creíble como la voluntad popular el día de la elección, entonces yo sí confío en la capacidad de imaginación, de innovación y sobre todo, de decisión de un tabasqueño; el tabasqueño ha hecho maravillas en la historia, no por algo se le dijo que era un laboratorio de la Revolución, no por algo se le dijo que había aquí un experimento de democracia de carne y hueso, no por algo hemos hecho democracia con la alternancia, hay municipios que tienen ya alternancia de 3 partidos; han sido del PRD, del PRI, del Verde, hay otros que del PAN y en Tabasco se retrasó un poquito la alternancia pero llegó y llegó de qué manera, de manera contundente llegó; por lo tanto, yo no regateo que el tabasqueño pueda hacer milagros, el tabasqueño es luchón, el tabasqueño está empeñado en hacer su propio destino, hay que dejarlo y hay que estar con el tabasqueño y con las tabasqueñas, que es lo que yo estoy haciendo.

Erwin Macario: Óscar, tú tienes más de 42 años en política, entraste en el 75 al PRI, 31 años en ese partido, ya has caminado en política, ya aquí mencionó Ausencio que has sido diputado, diputado federal, senador, diputado local, iniciaste en un cargo como subsecretario de gobierno, tú tienes ya una experiencia grande en política, antes se decía que para ser Papa se tenía que ser Cardenal, se ha roto esa regla, Don Arturo Núñez viene a recuperar eso de las experiencia política, de que se tenga una carrera política, ¿y tú que ofreces? Aparte de esa carrera política, aparte de la honestidad que tú mismo mencionas y que el pueblo te reconoce, porque en los cargos públicos no te has enriquecido, tú nunca has sido señalado de ser corrupto, ¿qué le ofrece Óscar Cantón al pueblo tabasqueño tanto si fuese candidato independiente como si algún partido agarrara toda esa experiencia?

Óscar Cantón: Bueno, yo de ser Gobernador, lo primero que debe transitar Tabasco es la reconciliación, o nos unificamos los tabasqueños en una reconciliación, no me refiero a idílica, no me refiero en el sentido romántico, me refiero a una reconciliación de conveniencia, que a todos los tabasqueños nos conviene que estemos unidos para recuperar la seguridad pública, para recuperar el empleo, para recuperar el camino de Tabasco, yo lo que ofrezco es una visión muy amplia y de muy largo plazo para este Tabasco, que fije su desarrollo en los recursos naturales de Tabasco, no solo en el petróleo que también es un recurso natural, pero nosotros tenemos que volver con urgencia a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a lo forestal y al turismo, esas son nuestras fortalezas, y yo si se de lo que hablo cuando se de regresar al campo, yo tengo 32 años produciendo en el campo tabasqueño, plátano en Teapa y yo cultivo y yo produzco y yo exporto, también madera ahorita en Huimanguillo, antes lo hice en naranja y limón, por lo tanto estoy seguro que tenemos que conciliar la pista energética con la pista de vocaciones naturales de Tabasco, para que en muy pocos años llegar a ser una sola pista, pero si no partimos de una reunificación y por eso si creo en la viabilidad de una candidatura independiente, porque podría empezar, el saneamiento de las heridas, porque la política de los partidos ha dividido al tabasqueño, tiene divididos a los gremios, tiene divididas a las comunidades, tiene divididas a las familias, ya llegó el momento de dejar de pelear y de que no pase la riqueza tabasqueña nada más por nuestros ojos y se la lleven otros, necesitamos estar unidos e insisto, porque nos conviene a todos, no para unos cuantos.