Estima Canaco costo de tromba

“Solamente en el tramo de la colonia Primera de Mayo de la avenida Quintín Arauz hasta la calle Heroico Colegio Militar, los daños por la pasada tromba que azotó Villahermosa, llegan a los cinco millones de pesos”, dejó en claro el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en Villahermosa, Miguel Ángel de la Fuente.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista posterior a un recorrido que realizó por esta zona de la ciudad capital Villahermosa, el empresario mencionó que solamente en ese tramo, hay cerca de una quincena de negocios afectados, “en algunos casos hasta el 100%, y que esta situación trajo como daños pérdidas superiores a los cinco millones de pesos en general”.

“Realizamos un recorrido los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y los empresarios de esta zona de la ciudad, para poder verificar los daños en sus locales, y que evidentemente estos pueden ascender a cinco millones de pesos, por las cuestiones que se tienen”.

Y agregó el dirigente empresarial que los giros de estos negocios son diversos. “Locales de pintura, dulcerías, de ropa, entre otras cuestiones”, en donde mencionó que se buscará apoyarlos para que puedan obtener créditos blandos y baratos, y con ello, poder iniciar esta reconstrucción.

Se le cuestionó sobre la totalidad de comercios que fueron afectados por las intensas lluvias del jueves pasado, en donde aseguró el dirigente empresarial que “no podemos establecer un número porque faltan verificarlas, pero que en primera instancia podrían ser cerca de 250 locales que resultaron afectados”.

“Evidentemente no se puede cuantificar los daños en torno a la misma, los cuales se irán dando a conocer de poco a poco, pero claramente que esta situación no debe presentarse de nueva cuenta en esta capital”.

Pidió a autoridades “estar prevenidos ante cualquier riesgo; esto no puede suceder de nueva cuenta”.