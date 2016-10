Este gobierno ni tapa ni encubre a servidores públicos, afirmó la contralora Lucina Tamayo

Lucina Tamayo destacó que a pesar de esto, el problema se tiene que investigar y se debe proceder con estricto apego a la ley

La titular de la Contraloría del estado, Lucina Tamayo dejó en claro, que este gobierno ni tapa ni encubre a servidores públicos “y si existe denuncia o comprobación de anomalías, por supuesto que se actúa, aquí no existe contemplaciones”.

En este sentido, mencionó que en el caso del director del CECyTE, Andrés Peralta a quien se le acusa de diversas anomalías durante su gestión, destacó que “hasta este momento no se tiene una queja o demanda en contra de este servidor público, pero por supuesto que se tiene que investigar, y de encontrarse fallas en su actuación, sencillamente se tiene que actuar conforme a la ley, sin contemplaciones”.

Por ello, la funcionaria estatal remarcó que “no solaparemos a nadie ni se encubre a nadie; esa es la política que se tiene en esta administración y se cumple al pie de la letra”.

De igual forma, Lucina Tamayo destacó que “sí se han inhabilitado a servidores públicos por faltas administrativas en el uso de sus funciones, en donde la mayoría son de administraciones pasadas”, confirmó.

Dijo que por el momentos “no puedo darte el dato exacta de cuántos servidores públicos son de esta gestión, pero a todos, absolutamente a todos se investiga, porque no vamos a permitir anomalías”.

Abordada en la gira de trabajo que realiza el Gobernador del Estado por el municipio de Jalapa, la funcionaria estatal subrayo que las inhabilitaciones han ido desde 30 hasta 120 días, derivado de la magnitud de la falta.

Por otro lado, derivado de la cuenta pública 2014, se han resuelto cinco expedientes resarcitorios; sin embargo, los servidores públicos hicieron uso del recurso de amparo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que mientras no resuelva ese órgano autónomo, no quedara en firme el resolutivo emitido por la Contraloría estatal.