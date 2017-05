Estancado. Sin avances nuevo Centro de Convenciones: Fócil

El congresista señaló que los empresarios deben también invertir en este proyecto

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

El proyecto para la construcción del nuevo Centro de Convenciones está “estancado”, y la responsabilidad es tanto del gobierno estatal y de los empresarios, dijo el presidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo Industrial Económico Artesanal Comercial y Turístico del Congreso del Estado, Juan Manuel Fócil Pérez.

Expresó que si el gobierno estatal no tiene recursos porque tiene otras prioridades como la seguridad, los empresarios deben invertir en el nuevo Centro de Convenciones, como ha sucedido en otros estados del país, para la atracción de congresos y convenciones.

Señaló que el problema es que no hay quien le invierta.

“No todo es responsabilidad del gobierno, también los empresarios tienen responsabilidad en sumarse”, dijo Fócil Pérez, en entrevista en el Congreso local.

Contrario a lo que dice la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), en relación a que todo avanza conforme a lo planeado, sin dar detalles, el perredista expresó: “la situación real es que no está caminando, la situación real es que está estancado”.

Atribuyó el retraso a que los socios de la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT) tardó en dar el aval para abrir la posibilidad de que se construya en sus terrenos, lo que hicieron hasta finales de octubre, y los tiempos ya cambiaron.

Ahora, la crisis está impidiendo que se eche a andar un proyecto importante como ese, dijo.

Agregó: “es una inversión importante, yo he oído de cerca de 800 millones de pesos, quién los tiene para invertir”, el problema es que “no hay quien le invierta”.

Los empresarios quieren que le invierta el gobierno para que ellos aumenten su ocupación hotelera, les vaya mejor a los restaurantes, pero si las autoridades estatales tienen otras prioridades como la seguridad y otras, “ahí estamos chocando”, expresó.