Están manipulando a elementos: Gerónimo Amaya

El representante en Tabasco del Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia, Raúl Gerónimo Amaya, acusó a la representante del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales, María Teresa Jaber Pancardo, de estar manipulando a los policías inconformes que no aceptaron el acuerdo con el gobierno del estado y que siguen en paro “para seguir en la toma de las instalaciones, con argumentos fuera de la realidad”.

En entrevista con los medios, el dirigente de esta agrupación la cual selló el compromiso con el Gobierno estatal, denunció que evidentemente “hay quienes tratan de llevar agua a su molino, porque se acercan los tiempos electorales”.

“Desde el primer día, cuando las cosas se salieron de control, ahí llegó una dama, mi respeto para todas las damas, pero hay que decir las cosas como son, llegó una dama de nombre Jaber Pancardo queriendo tomar decisiones al interior de la Secretaría, el mismo personal le dijo que se retirara porque eso era asunto de policías; sin embargo, un grupo de compañeros están siendo manipulados por esa dama”.

Gerónimo Amaya dijo que si bien es cierto que los beneficios que obtuvieron no eran los deseados, estos vendrán de manera paulatina.

“Sabemos que se acercan electorales y a veces hay luchadores que se aparecen en estos tiempos, para tener una bandera electoral; si bien es cierto que los beneficios que se obtuvieron no fueron los que se querían, recordemos que estos es una negociación donde no hay vencedores ni vencidos, y los más importante es que se abrió la puerta de diálogo para seguir obteniendo beneficios de manera paulatina”, señaló.

Finalmente, exhortó a los elementos que siguen en paro para que sean solidarios con los agentes que en esta ocasión recibieron beneficios y acepten el acuerdo agregando que de lo contrario, tendrán que asumir las consecuencias jurídicas a las que haya lugar.