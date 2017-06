Estamos vigilando a Candelario: PRI

El dirigente estatal el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo de la Torre Zurita, adelantó que están “vigilantes” de las acciones que viene llevando a cabo el diputado federal y líder del PRD en Tabasco, Candelario Pérez Alvarado, por posibles actos anticipados de campaña, así como a otros “aspirantes” que podrían estar adelantando promociones personales.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Dijo que el objetivo es que en su momento, se presenten impugnaciones necesarias ante las instancias electorales rumbo a la elección del 2018, dado a que su homólogo pretende ir en pos del ayuntamiento de Centro.

Incluso, mencionó que los expedientes relacionados con posibles actos anticipados de campaña, serán dados a conocer en su momento.

Entrevistado en el marco de la presentación de la escuela nacional de Escuela Nacional de Mujeres, el líder priista se refirió aquí además a la designación del futuro Fiscal Estatal Anticorrupción, refirió sobre el perfil que debe reunir “es de absoluta honestidad con reconocimiento de la sociedad para que se pueda garantizar un desempeño imparcial”.

Abundó que lo más sensato en una nominación así, es nombrar a una persona ajena a los partidos políticos que surja de la sociedad civil con solvencia moral.

En cuanto a las declaraciones del líder nacional de Morena; Andrés Manuel López Obrador de no ir en alianza con el PRD para las elecciones del 2018, se dijo respetuoso de esa postura y señaló que su partido político está haciendo su trabajo para ganar las elecciones del próximo año.

Aunque señaló que en estos momentos el PRI no está en procesos ni momentos de hablar de candidaturas, ni de encuestas, “porque se encuentra inmersa en las tareas relacionadas con la organización interna”.

En cuanto a las detenciones de personajes como el ex rector de la UPCH Víctor Zarate, dijo que no “le va a pegar electoralmente hablando al PRI por señalamientos de corrupción”.

Aseguró que es precisamente su partido quien está impulsando en el ámbito nacional la cruzada nacional anticorrupción.