El Presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento a delegación mexicana y medallistas paralímpicos. En la gráfica con la medallista de oro en la prueba de lanzamiento de bala, la tabasqueña María de los Ángeles Ortiz

Ciudad de México

Notimex

Estamos rompiendo barreras, estamos lidiando con obstáculos que han impedido que nuestro deporte pueda destacar aún más, y hay tarea por hacer, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto al sostener un diálogo con deportistas paralímpicos que participaron en Río 2016.

Luego de escuchar distintas inquietudes, que se enfocaron a más transparencia en las federaciones deportivas y una “limpieza” de las instituciones del sector, el mandatario agradeció la oportunidad de escuchar a los atletas, en este ejercicio de diálogo con diversos sectores de la sociedad.

Sostuvo que desde su gobierno se están haciendo esfuerzos, “no siendo único responsable, pero si centralmente responsables de asegurar que los talentos del deporte de nuestro país, puedan lograr mayor participación, mejor preparación, mejor formación y tener mejores resultados en las justas deportivas en las que eventualmente estén participando”.

Consideró que a veces “hay sentimientos ocultos o no muy visibles, “que desearían que no les fuera bien a los deportistas, que desearían que no alcanzarán las medallas que lograron, para entonces tener a quien culpar o hacer responsable de que eso no hubiera ocurrido”.

“Ustedes son fiel reflejo y testimonio de lo que se puede hacer en equipo. Gracias por esa lección que nos dan a todos, al ser parte de un mismo equipo que dignamente ha representado a México y que ha obtenido estos logros”, expresó en la reunión efectuada en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos.

Peña Nieto sostuvo que tanto el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, como el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo, tienen la indicación para que desde su espacio de responsabilidad, se trace un mejor camino, con mejor infraestructura y apoyos muy directos.

El mandatario también reconoció que el deporte en México se tiene que reestructurar, así como en el resto del mundo, y subrayó que “la aplicación del conocimiento, la ciencia y la investigación también tiene que ponerse al servicio del deporte”.

El Ejecutivo federal sostuvo que no sólo se trata de tener un beneficio económico, sino apoyar al deporte a través de mejores técnicas, de mejores instalaciones, de una preparación que esté actualizada a los tiempos que hoy está viviendo el mundo.

Al reconocer la firmeza y seguridad con la que los atletas expresaron sus preocupaciones e inquietudes, de frente, afirmó que “todavía hay mucho por hacer”, y sostuvo que tienen el apoyo y respaldo de su gobierno, que está comprometido con esta tarea, pues ”México tiene sin duda un gran potencial; hace falta quizá el que queramos y nos lo creamos, que creamos que sí podemos y que queremos realmente mejores logros”.

Antes de recibir una bandera firmada por los 69 atletas que participaron en la justa olímpica, Peña Nieto también agradeció a los grupos multidisciplinarios que han apoyado el desempeño de los deportistas, como son los entrenadores, médicos, nutriólogos, preparadores deportivos y todos los grupos especializados que participan en la formación y preparación de los atletas.

Orden a la Conade

Ante las repetidas peticiones de los deportistas para mejorar las condiciones de entrenadores y demás especialistas en deporte, el primer mandatario indicó que giró instrucciones al titular de la Conade para recompensar los esfuerzos para quienes “de forma anónima” están detrás de los deportistas”, para que los profesionistas del deporte puedan tener una carrera en la que tengan un futuro de mayor certidumbre.