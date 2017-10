Estamos preparados

Destaca que se está trabajando para que no se presente un escenario similar al del 2015, donde se anuló la elección municipal de Centro

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Nos estamos preparando, y con una mejor capacitación, se evitará lo que sucedió en elección del 2015 aquí en Tabasco, la cual fue anulada en el municipio de Centro, ya que ese escenario no se contempla y no deberá pasar lo mismo”, dejó en claro el consejero nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz.

Pero aclaró que ese organismo federal ya decidió hace meses que no apoyará al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de las elecciones locales de 2018 en que se elegirá gobernador, alcaldes y diputados locales.

Manifestó que sólo apoyará al órgano local en el conteo rápido para la elección de gobernador.

“Ya se decidió desde hace meses atrás que el INE no va a asumir el Programa de Resultados Preliminares de ningún Organismo Público Local Electoral (OPLE), lo que vamos hacer es el conteo rápido en todas las elecciones de gobernador”.

Asimismo descartó que INE puedan entrar de apoyo si en su momento el IEPCT tuviera problemas con el PREP ya que la decisión ya fue tomada.

Además recalcó, de que a pesar de que Villahermosa tiene el primer lugar percepción de incidencia delictiva, ello no debe ser un parámetro para que puedan existan problemas en capacitar a los posibles funcionarios de casilla, o qué la ciudadanía no acuda a las urnas a votar el siguiente año.

En este sentido, indicó el consejero nacional del INE, que a pesar de que, en el 2015, se acusó directamente a este organismo de preocuparse más por elección federal que la local, y que por ello se presentaron estos problemas técnicos y de logística, dijo que es un escenario que no se tiene contemplado, que se está trabajando y capacitando al personal, ello para evitar este tipo de situaciones.

“Ambas son tan importantes y trascendentales para todo el mundo”. Indicó que a pesar de la percepción de la incidencia delictiva dónde colocan a Villahermosa en el primer lugar, dijo que la labor que tendrá el Instituto Nacional Electoral es buscar una mejor capacitación para los posibles funcionarios de casilla, y que, con ello, evitar mayores problemas, aunado a que también no debe representar riesgo alguno que la gente acuda a votar y a sufragar por el mejor de los candidatos que se presenten.

“No creo que suceda eso; hay que reconocer que hay problema de inseguridad, pero no nos competen, son otros”.