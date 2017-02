Estamos listos. La mejor versión de México está en nuestras manos: Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que “esta es la hora de la unidad por México y para México. Hoy nuevamente está a prueba nuestra nación. Hoy está a prueba el compromiso de cada mexicano con su patria. Son tiempos que llaman a la unidad, unidad entre todos los mexicanos”.

“Estoy convencido de que México está listo para salir y recibir al mundo, que México está listo para competir con quien sea y en donde sea, que México será un país triunfador en este siglo XXI”, expuso.

Ciudad de México

Notimex

“Esta es la hora de la unidad por México y para México” y unidos se podrán convertir los retos en oportunidades, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

En el marco de la celebración del Día de la Bandera, dijo que “la mejor versión de México está en nuestras manos, en nuestros corazones y almas”.

“Estoy convencido de que México está listo para salir y recibir al mundo, que México está listo para competir con quien sea y en donde sea, que México será un país triunfador en este siglo XXI”, expuso.

En el acto realizado en el Campo Marte, indicó que sólo “unidos podremos superar los desafíos externos y encontrar soluciones a nuestros retos internos. Unidos nuestro país saldrá adelante”.

“No hay obstáculo, no hay desafío que pueda estar por encima de esa identidad nacional, de esa unidad”, señaló en su mensaje en esta celebración “que tiene lugar en una coyuntura compleja”.

México debe ser “un país que sea solidario con quienes menos tienen, porque justamente un país que tiene unidad es un país donde nadie se queda atrás”, apuntó acompañado por representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

En este sentido, anotó que para proteger a los mexicanos en el extranjero “estamos haciendo de nuestros consulados verdaderas defensorías para salvaguardar los derechos de nuestros connacionales”.

Apuntó que la unidad que requieren estos tiempos no es alrededor de una persona o de un gobierno, sino en torno a los valores de la Constitución, como la soberanía, la libertad, la justicia, la democracia y la igualdad.

Argumentó que cuando se habla de unidad nacional “no es que todos hablen con una sola voz, eso sería censura; la unión no es que todos aprueben las políticas de un gobierno en todo momento, eso sería imposición; la unión no es que todos compartan las mismas ideas e ideales, eso sería dogmatismo”.

La unidad nacional se refleja en todas y cada una de las acciones diarias que realizan los mexicanos para mejorar su entorno, y por ello llamó a seguir “dando nuestro mejor esfuerzo, porque en cada instante, en cada lugar se hace México”.

Aseveró que “el mundo está volteando a ver a nuestro país y cómo enfrentamos los retos que hoy tenemos. Están mirando a un país resuelto, decidido a encarar de frente sus desafíos”.

Agregó que a quienes ven desde afuera “les decimos que los mexicanos seguiremos sintiendo un enorme orgullo de nuestra tierra y de nuestro pueblo. Es un orgullo que tiene sustento” en las raíces, la cultura, los valores y en la apertura e integración con el mundo.

Se rasga lábaro patrio

En su día, la bandera monumental de Campo Marte luce rasgada.

Al momento de izarla, la enorme tela se atoró en una estructura metálica que sostenía las bocinas, por lo que cayó y la rompió.

Esto frente al presidente Enrique Peña Nieto y los representantes de los Poderes Judiciales y Legislativo, quienes realizaban honores al lábaro patrio en el marco de la ceremonia anual.

Las decenas de soldados que ayudaban al izamiento no lograron hacer nada para impedirlo.