Estalla nueva polémica

Thalía protagoniza una nueva polémica en plena gira “Latin Love Tour”, tras utilizar una peculiar bandera de México durante un concierto realizado en EU

Ciudad de México

Agencias

Mientras Thalía trabaja arduamente en su gira Latina Love Tour por Estados Unidos, la estrella deja testimonio de lo que le sucede en cada actuación; sin embargo, nunca imagino que una imagen causara tanto revuelo, incluso, la acusan de faltar al respeto a México y a su lábaro.

Y es que la intérprete de “No me Enseñaste” posteó una foto, donde aparece en su show de Los Angeles cargando la bandera de México, pero en lugar de tener los colores patrios, fueron sustituidos por el arcoíris, emblema de la comunidad gay, desatando controversia.

Ante esta imagen, algunas personas estallaron en cólera al afirmar que es inapropiado cambiar el Lábaro Patrio, es más, promueven que se le aplique una multa por parte del gobierno mexicano por “denigrar” la bandera.

Sin embargo, están quienes apoyan a Thalía al asegurar que ella no tiene nada que ver con el objeto ya que simplemente tomó el banderín que alguien del público le ofreció.

Al lado de la fotografía se leen diferentes comentarios como:

“Ok si te aventaron la bandera lo paso. Pero no entiendo ¿Por qué subiste la foto??? Me siento triste”, escribió un seguidor de la artista.

“La gente x todo se ofende yo lo veo como una bandera gay con el escudo de México q simboliza a la comunidad lgtb de ese país y no la bandera de México modificada”, dice otro fan en defensa de la cantante.

Alguien más propio hasta explicación dio: “Esta hermoso el mensaje que quieres dar a entender hermosa pero recordemos que la bandera de México es un símbolo patrio y espero y no te multen por ‘modificar la bandera’. Recordemos que si hay multa por equivocación al himno nacional de igual forma lo será por nuestro símbolo patrio”.

Por el momento, Thalía no ha hecho señalamiento de estos comentarios ni siquiera a emitido alguna palabra al respecto.

Lo que es cierto es que Latina Love Tour se ha convertido en la gira de Thalía que más controversia ha causado, basta recordar que por poco la desnuda el público.