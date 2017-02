Esperanzado. Presentan McLaren el MCL32

“Es el más bonito que he pilotado, es un coche fantástico. Es la primera vez que lo veo y estoy muy emocionado. Es bonito ver los colores de McLaren y este naranja”

Londres, Inglaterra

Agencias

Haciendo honor al fundador de la escudería, Bruce McLaren y su coche de 1966 para la Can-Am, McLaren ha presentado este viernes su nuevo monoplaza MCL32 en un intenso color naranja.

El coche con el que Fernando Alonso y su nuevo compañero, el belga Stoffel Vandoorne esperan dar un salto cualitativo importante se ha mostrado por primera vez al público en un sobrio evento celebrado en la sede de McLaren, en Woking (Gran Bretaña).

Además del naranja, del aspecto de monoplaza destaca una gran ala de tiburón, siguiendo la tónica de los seis coches de 2017 que se han dado ya a conocer en los días previos, incluido Ferrari.

Los pontones con múltiples ranuras, en la misma línea del Mercedes que vimos el jueves, grandes deflectores escalonados y el morro, muy llamativo, son algunas de las soluciones aerodinámicas que presenta este McLaren, en apariencia mucho más trabajado que sus predecesores. Alonso no ha dudado en calificarlo como “el más bonito que he pilotado”.

“Es un coche fantástico. Es la primera vez que lo veo y estoy muy emocionado. Es bonito ver los colores de McLaren y este naranja… con las nuevas normativas el coche parece increíble. Será más ‘sexy’ si es rápido, pero es el coche más bonito que he pilotado en los últimos 16 años con las nuevas normas y los nuevos neumáticos. Es el más bonito de la parrilla. Con las nuevas reglas mejoraremos, pero hay que esperar, ver y ser pacientes en cuanto a los resultados”, dijo el piloto asturiano.