Esfuerzo y compromiso

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al establecer que la asistencia social es una parte esencial en el desarrollo de Tabasco, la presidenta del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez aseguró que “en el DIF Tabasco, mantenemos cercanía con los ciudadanos; somos un organismo que escucha y atiende sus necesidades”, al ponderar que “ello nos alienta a seguir adelante”.

Al presentar su cuarto informe de labores al frente de este organismo asistencial y en compañía del gobernador Arturo Núñez Jiménez, estableció que “todos los esfuerzos que se realizan, es para que los que menos tienen, nuestra juventud, nuestros débiles visuales, nuestras personas de la tercera edad, en fin todos tengan una mejor vida”.

En el Parque Tabasco, dejó en claro que “los resultados de este esfuerzo compartido, nos inspiran a trabajar aún más. Y este es el propósito que se tiene”.

Y agregó que “somos un equipo de trabajo unido por sueños, metas y anhelos. Ello por darnos la oportunidad de crecer y aprender con esta experiencia de este trabajo.”

Depositamos nuestra confianza en la capacidad de las personas para transformar su propia vida, y encontramos como respuesta su participación activa y comprometida.

El deseo de ser tomadas en cuenta, de ser consideradas, incluidas y escuchadas, es una constante en todas las familias tabasqueñas que participan en nuestros programas.

Por eso enfocamos nuestros proyectos y acciones en un modelo de trabajo centrado en fortalecer la confianza de las personas en sí mismas, y basado en el reconocimiento de sus capacidades y potencialidades.

El trabajo que realizamos en el DIF Tabasco, está basado en métodos que responden a las necesidades específicas de cada persona y cada grupo social que atendemos.

El establecimiento de nuevos modelos de atención, nos exigió cuestionarnos con rigor y determinar con exactitud, qué tenemos, qué necesitamos, y qué debemos hacer para que nuestros programas y servicios sirvan mejor a las personas.

Agradecimiento al gobernador

La sociedad cambia, sus necesidades cambian, las demandas de cada grupo social y cada persona cambia, y las instituciones también deben cambiar.

Por ello, agradeció al mandatario estatal, Arturo Núñez Jiménez las acciones que realiza en favor de este sistema y de los que menos tienen.

Hablo además de las mujeres. “Creo en las mujeres de Tabasco”, resaltó y agregó que “podrán lograr equilibrio, igualdad y equidad, sólo en la medida en que logren creer en ustedes mismas”.

Ante cientos de tabasqueños de los 17 municipios que acudieron a este cuarto informe de labores, dijo la presidenta del Sistema DIF Tabasco, profesora Martha Lilia López Aguilera que “es el momento de que cada mujer vea y sienta su enorme poder, para sorprenderse de su admirable resistencia”.

Las mujeres tienen un papel protagónico en la construcción de la sociedad que queremos en el futuro. El valor de una mujer empieza por ella misma. Queremos reconocer a las mujeres

De igual forma, indicó que “las acciones de los grupos voluntarios tienen un efecto transformador en las personas que reciben su ayuda”.

También indico que “mediante la provisión de servicios de calidad, en un ambiente amigable que garantiza el respeto pleno a sus derechos”.

Trabajo de la sociedad

Y además para incentivar la participación de la sociedad y fomentar una cultura de la discapacidad.

“Nuestro propósito es la inclusión social de adultos con discapacidad para que puedan desarrollarse plenamente”.

Reconoce Núñez Jiménez labor del DIF

El gobernador Arturo Núñez Jiménez valoró el trabajo de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López de Núñez, “porque lo está haciendo muy bien, con un gran equipo y con un voluntariado que corresponde a la nobleza de los tabasqueños”.

Luego de escuchar el Cuarto Informe de Actividades de López de Núñez, el mandatario estatal destacó que ella se siente plenamente realizada de servir a la gran familia tabasqueña y lo refleja todos los días con su acción. “Estoy muy contento con su trabajo, como siempre lo ha hecho”, subrayó.

Dijo que su esposa está entregada de tiempo completo a su labor, porque hasta “quemó sus naves con nuestros hijos y nietos, a los que podemos ver sólo en ocasiones, para acompañarme en la gran responsabilidad de servir a Tabasco y a los tabasqueños”.

4to Informe de Labores del DIF Tabasco

Martha Lilia López Aguilera

Hoy, quiero compartir con la sociedad tabasqueña, las acciones y logros del DIF Tabasco, me encuentro ante ustedes para presentar el 4to Informe de Actividades.

En este informe damos voz a las mujeres participantes en el cambio que estamos promoviendo.

El tiempo trabajo

Han pasado 4 años desde el inicio de un camino de retos, oportunidades, experiencias y sobre todo acciones en favor de las y los tabasqueños.

Las brechas que hemos transitado durante este tiempo nos han llevado a reconocer y coincidir con lo más valioso que tiene Tabasco: su gente.

Hemos trabajado con esfuerzo y compromiso, desde el primer día que asumimos esta gran responsabilidad.

Teniendo como objetivo: “Generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias Tabasqueñas”.

Para ser verdaderamente eficaces en este propósito, en el DIF Tabasco mantenemos cercanía con los ciudadanos; somos un Organismo que escucha y atiende sus necesidades.

Esto, nos ha permitido reconocer las condiciones de vida de las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes diariamente se esfuerzan para vivir con optimismo y superar las adversidades.

Es así como el DIF está logrando una nueva cultura de atención.

Hoy, somos corresponsables porque cada uno sabe, que aportando lo mejor de sí, construimos un mejor Tabasco para el presente y el futuro de las nuevas generaciones.

Discapacidad

Hacer realidad el derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir en un entorno de igualdad de oportunidades y plena participación, es un objetivo que nos hemos propuesto cumplir con determinación.

Atender sus necesidades, nos ha llevado a emprender un trabajo sin precedentes para impulsar su bienestar y su inclusión.

Nuestro compromiso con las personas con discapacidad es permanente.

A través de cada acción y cada programa nos hemos acercado a sus vidas.

Nuestro propósito es la inclusión social de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad para que puedan desarrollarse plenamente.

Estamos trabajando para incentivar la participación de la sociedad y fomentar una cultura de la discapacidad.

Con el objetivo de generar conciencia y promover el respeto de los espacios urbanos para las personas con discapacidad, pusimos en marcha la campaña de sensibilización “Yo Sí Respeto”.

Visitamos escuelas y espacios públicos para hacer visibles sus derechos, y así propiciar una participación ciudadana que contribuya a la formación de una sociedad sensible y respetuosa de las necesidades de cada uno de sus integrantes.

La capacitación de los servidores públicos del Gobierno del Estado, es parte esencial del cambio que estamos impulsando, para concientizarlos y sensibilizarlos acerca de las realidades que vive y los obstáculos que enfrenta una persona con discapacidad y su familia.

Para ello, se impartieron cursos y diplomados sobre temas relacionados con la cultura de discapacidad, inclusión laboral y liderazgo.

Hoy podemos compartirles que el personal del DIF está preparado para brindar servicios especializados a cada una de las personas con discapacidad.

La capacitación también está dirigida a padres de familia, maestros, cuidadores primarios, estudiantes, profesionistas, empresarios y Asociaciones Civiles, que han recibido formación en temas educativos, de salud y cultura de la discapacidad.

Al Dr. José Manuel Piña Gutiérrez nuestro agradecimiento por el gran compromiso que tiene con el DIF y la discapacidad.

Como recordarán, el año pasado impulsamos la primera cafetería administrada y atendida por mujeres con discapacidad visual “El Sazón del Buen Ver” ubicada en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

Y este año se inauguró CAFETO, la primera cafetería atendida por Personas con Síndrome de Down en nuestro estado.

La creación de este espacio ha sido posible gracias a la iniciativa del Gobierno del Estado, y al interés de empresarios tabasqueños que han apostado por un modelo de negocio incluyente, brindándoles un empleo digno, para lograr mayor autonomía y mejorar su calidad de vida.

Con gran emoción les comparto que en próximas fechas será inaugurada una cafetería atendida por personas con discapacidad auditiva.

Estamos dando los primeros pasos para lograr una verdadera inclusión.

Durante este año a través del centro de equinoterapia, se atendieron a 50 niños con Síndrome de Down, Autismo y TDAH. Este trabajo se ha extendido a 12 municipios a través de terapias y capacitaciones; hoy estamos acercándoles el servicio a cada uno los municipios del Estado.

En los 3 Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida (Centros VIDHA) continuamos atendiendo de manera integral a personas con discapacidad intelectual.

Es muy satisfactorio ver cómo estos alumnos, que antes no podían leer, hoy lo están haciendo, gracias a las técnicas aprendidas y aplicadas.

Uno de los propósitos del DIF Tabasco es ofrecer servicios de rehabilitación integral; para lograrlo, es necesario contar con mejores instalaciones y equipos que dignifiquen la atención a las personas con discapacidad.

Este año, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), se restauró y entregó equipamiento para las salas de electroterapia, mecanoterapia, terapia de mano y rayos X.

Después de muchos años de operación, las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBRs) de los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa fueron rehabilitadas y equipadas con el fin de dar una mejor atención a personas con discapacidad permanente y temporal.

Huimanguillo y Balancán comparten una misma característica, tienen sus comunidades alejadas entre sí, dificultando el traslado de las personas que necesitan el servicio de rehabilitación.

En Huimanguillo se cuenta con dos Unidades, una ubicada en La Venta y otra en la cabecera municipal; de igual forma Balancán tiene una en El Triunfo y una en la cabecera municipal.

Próximamente, vamos a rehabilitarlas y equiparlas para que la gente de las comunidades reciba una atención con el mismo estándar de calidad y calidez que ofrecemos en el CREE.

A partir de este año, un nuevo centro se suma al DIF Tabasco, el Centro de Recursos para la Atención Integral al Espectro Autista (CRIAT). Es el único centro educativo a nivel nacional que brinda educación pública y gratuita.

Los alumnos del CRIAT reciben aquí el afecto, la confianza y la seguridad que requieren para organizar su interacción con el mundo y aprender lo que necesitan para estar mejor.

El esfuerzo diario y el compromiso constante de maestras, maestros, personal, madres y padres de familia son nuestra gran motivación.

El año pasado logramos que Tabasco se convirtiera en el primer estado de la República en contar con Clínicas Interdisciplinarias para niñas, niños, adolescentes y adultos con Síndrome de Down en todos los municipios.

En coordinación con la Secretaría de Salud, continuamos un proceso de profesionalización y de integración de nuevos programas para fortalecer los servicios de las Clínicas y hacer de este esfuerzo, un esfuerzo compartido.

Durante 19 años, el Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales “Pachela Rovirosa de Gaudiano”, estuvo situado en Ciudad Industrial, que por su ubicación y sus condiciones ya no era un lugar adecuado para atenderles.

En mayo, se llevó a cabo la inauguración del nuevo centro, que es un sueño hecho realidad.

La belleza y la funcionalidad que se pueden lograr combinando el diseño y los avances del conocimiento y la tecnología son muy importantes.

A través de sonidos, texturas y olores, se orienta a los usuarios para hacer de su conexión con el mundo una experiencia sensorial más rica.

Trabajamos para formar personas seguras de sí mismas, capaces de expresar sus sentimientos y emociones, dispuestas, hasta donde sea posible, a hacerse cargo de su vida, de construir su futuro y de hacer realidad sus sueños.

Con este nuevo centro, entregamos mucho más que un edificio, entregamos una esperanza y una ilusión.

Agradezco a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por su apoyo para la realización de este proyecto. Gracias Agustín por sumarte a nuestros proyectos.

Adultos Mayores

En el DIF Tabasco, sabemos que los adultos mayores son una fuente de sabiduría, que contribuyen al bien común y forman parte fundamental de la historia de nuestras vidas. Son el cimiento de nuestra sociedad.

Por eso, promovemos la cultura de la responsabilidad, porque consideramos que el abandono de los adultos mayores lastima profundamente los valores de la sociedad.

El buen trato hacia el adulto mayor debe ser una práctica cotidiana y constante, ello constituye una exigencia moral que confiere valor y calidad a esta etapa de sus vidas.

En la Casa del Árbol atendemos a los adultos mayores día a día con cariño, paciencia y dedicación. Todos ellos reciben atención médica las 24 horas del día, atención odontológica, rehabilitación y talleres de terapia ocupacional.

También procuramos reintegrarlos al núcleo familiar, fortaleciéndolo a través de capacitación en el trato y cuidados adecuados; dándoles la oportunidad de vivir rodeados del amor que sólo sus seres queridos les pueden brindar.

Una buena alimentación es esencial para los adultos mayores. Este año beneficiamos a más de 9 mil de ellos, con el Programa de Alimentación para una Vida Sana, entregando paquetes que contienen nutrientes especiales.

Esto, no sólo significa la oportunidad de una buena nutrición, sino que tiene el propósito adicional de la recuperación de su autonomía y la posibilidad de contribuir al sustento familiar.

Agradezco al Servicio Estatal de Empleo; con su colaboración hemos logrado capacitar a diferentes grupos atendidos por el DIF Tabasco, entre ellos a los abuelos, mediante talleres de cerámica y otras artesanías. Gracias Alicia.

Con motivo del “Día del Abuelo”, como ya es una tradición, en conjunto con el DIF Centro, los domingos del mes de agosto festejamos a más de mil abuelos, que tuvieron la oportunidad de convivir y disfrutar de música en vivo, bailar, recibir regalos, pasando tardes muy agradables.

Todas estas acciones muestran nuestro compromiso con el desarrollo integral de los adultos mayores, seguiremos trabajando para devolverles un poco de todo lo que ustedes le han dado a Tabasco.

Familia

La familia como núcleo básico de la vida social, debe garantizar el bienestar de sus integrantes. Es fundamental tener siempre presente, que es en el ámbito familiar, donde se adquieren los valores y habilidades para el crecimiento.

Es por ello, que en busca de un desarrollo familiar integral, estamos trabajando en más de 400 comunidades de alta y muy alta marginación del territorio tabasqueño.

Ha sido uno de los objetivos del DIF, que cada persona tome en sus manos su propio bienestar y el de su comunidad.

Desde el inicio de la administración, comenzamos un esfuerzo muy grande por fortalecer a estas comunidades, ofreciendo apoyo y capacitación.

Quiero agradecer a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero por ser un aliado del DIF para lograr el desarrollo de las familias en las comunidades del estado.

Estamos generando comunidades autogestivas que puedan ser sustentables en el largo plazo.

En el programa comunidad DIFerente las mujeres son las líderes indiscutibles.

El apoyo inicial ha dado como resultado tiendas de abarrotes y pequeñas granjas totalmente rentables. En otros casos, se han consolidado cajas de ahorro que ya cuentan con más de 200 mil pesos.

También, hay grupos que comenzaron con algunas máquinas de coser y ahora son proveedores de uniformes escolares para distintas comunidades.

Hoy estamos trabajando para que los grupos consolidados se constituyan legalmente como empresas, para crear pequeñas industrias comunitarias que perduren a lo largo del tiempo.

Según las necesidades y la realidad de cada comunidad, implementamos acciones como capacitación en equidad de género, obras de teatro como la que acabamos de presenciar, con temáticas relativas a los problemas comunitarios, campañas de abuso sexual y salud reproductiva, talleres para prevenir la obesidad, entre otras iniciativas.

Sumado a éstas, mediante la capitalización de 84 grupos comunitarios de ahorro, se ha incrementado el ingreso de 852 familias tabasqueñas, logrando la consolidación de proyectos productivos, que hoy son una realidad, con el acompañamiento del DIF Tabasco.

Aprecio mucho el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, para impulsar estos proyectos, gracias David por creer en las mujeres.

Siguiendo con esta noble labor, hemos trabajado por una mejor integración familiar con los proyectos “Acercarte a tu Comunidad” y “Haz Equipo”, los cuales promueven actividades físicas y culturales, beneficiando a familias de diferentes comunidades del Estado.

Quiero agradecer a la Sra. Angélica Rivera de Peña, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Lic. Laura Vargas Carrillo, Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, todo el apoyo brindado en los programas que en conjunto llevamos a cabo.

Nuestros centros asistenciales constituyen un gran apoyo para las familias más necesitadas.

En el Albergue para Familiares de Enfermos, seguimos brindando hospedaje y alimentación a aquellas personas que por algún motivo tienen que desplazarse para atender la salud de sus seres queridos y deben pasar largos periodos de tiempo en Villahermosa.

A través del Centro Velatorio, continuamos apoyando a las personas de escasos recursos económicos cuando enfrentan la pérdida de un ser querido, proporcionándoles los servicios funerarios que requiere a un precio muy bajo.

Cuando estamos inmersos en nuestros problemas, creemos que éstos son los peores, pero al mirar a nuestro alrededor a través del área de Atención Ciudadana, nos podemos dar cuenta que hay personas en situaciones de angustia y desamparo, que encuentran en el DIF Tabasco la respuesta a sus necesidades más urgentes.

Hoy, una niña o un niño enfermo, una madre preocupada, una abuela triste o un padre sin fuerzas, son la muestra de que nuestro trabajo no ha terminado; ellos son nuestra motivación, y es necesario redoblar esfuerzos para no dejarlos solos.

Casos de éxito y vivenciales

Les invito a escuchar las palabras de la Sra. Belqui Yareli Jiménez Pérez.

Testimonio Sra. Belqui Yareli

Seguiremos trabajando por ustedes y con ustedes para salir adelante.

Cada martes, representa la oportunidad de estar en contacto con mucha gente, quienes nos permiten informarles, a través de la radio, acerca de lo que hacemos en el DIF Tabasco.

A la fecha, llevamos 114 programas. Han sido 2 años en los que nuestra mayor satisfacción es interactuar, contestando sus mensajes y peticiones.

Continuaremos transmitiendo Familia DIF, Nuestra Familia, desde La Radio Tabasco, porque creemos que una ciudadanía informada es una ciudadanía responsable.

Agradezco al equipo de la CORAT por su compromiso y colaboración para llevar a cabo este programa.

Favorecer las experiencias positivas que permitan la construcción de una dinámica de convivencia familiar sana, es muy importante para el DIF Tabasco.

Las familias en donde la comunicación y el amor son permanentes, están fortalecidas y pueden enfrentar juntas cualquier reto.

La Escuela de Mamá y Papá es un programa que a través de pláticas comunitarias, en todo el estado, estimula y desarrolla las habilidades parentales, mediante la promoción de la “firmeza consistente, con ternura constante”, que es el lema del programa.

Acompañamos a las Mamás y Papás con nuevas y mejores maneras de relacionarse con sus hijos y enfatizamos la importancia de hacer de la familia, un equipo que brinda seguridad y cariño.

Les pido que escuchemos atentamente a la Sra. Guadalupe Suárez Torres.

Gracias por compartirnos tu experiencia, seguiremos adelante con la Escuela de Mamá y Papá.

Preparados para las celebraciones decembrinas

Diciembre es un mes especial, tiempo de unirse en familia, de compartir momentos de felicidad, amor y paz, por tal motivo, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en coordinación con el DIF, transformaron el Parque Tabasco “Dora María” en un Festival Navideño, espacio de convivencia familiar lleno de atracciones alusivas a esta temporada.

Durante 24 días, del 12 de Diciembre al 6 de enero, disfrutaron de diversas actividades como patinar sobre hielo, deslizarse sobre un tobogán, enviar carta a Santa Claus, ver obras de teatro, desfile de carros alegóricos con personajes navideños, juegos pirotécnicos y espectáculos que fueron totalmente gratuitos.

Invitamos a niñas y niños de comunidades de alta marginación de nuestro estado, a participar en esta celebración, proporcionándoles transporte, alojamiento, alimentación y juguetes.

Las palabras se quedan cortas para transmitirles la emoción y la alegría que vivieron las niñas y niños. Experiencias como éstas, nos fortalecen y motivan para seguir trabajando intensamente.

Este año las y los tabasqueños volverán a disfrutar de este festival.

Agradezco enormemente al equipo de la Coordinación de Turismo y a los Jóvenes del Programa Cambia Tu Tiempo por su trabajo, entrega y solidaridad.

Edifica es una estrategia coordinada por el DIF Tabasco, para reconstruir el lazo social de las comunidades a través de la organización, la convivencia y el fortalecimiento de todas las capacidades de sus habitantes.

Está demostrado que la organización, la capacitación, y la atención integral de sus problemas específicos, devuelve la confianza de la gente en sí misma, en su comunidad y en sus instituciones.

Fortalecer las capacidades de las comunidades, y revertir sus rezagos, es un camino seguro para generar y contribuir con la cohesión social.

Edifica busca volver a esas conexiones, que la comunidad las identifique, las refuerce y elija por sí misma, el tipo de relaciones con las que quiere vivir y convivir.

El crecimiento de las personas tiene 3 dimensiones inseparables: el desarrollo de sí mismo, el desarrollo de su familia y el desarrollo de su comunidad, con esta visión estamos trabajando.

Edifica define una ruta por niveles que se construyen progresivamente; en el primero, se realizan acciones de formación y capacitación, así como servicios asistenciales; en el segundo, se gestionan trámites para apoyos económicos y en especie y en el tercero, se realizan obras de infraestructura.

Estamos por concluir la primera etapa de acciones; en esta fase inicial, uno de los rubros más destacados ha sido la amplia oferta de capacitaciones y talleres para la adquisición de conocimientos y habilidades, en respuesta a los diversos intereses y necesidades detectados en las comunidades.

Muestra de ello, fue el taller para la elaboración de muebles funcionales y prácticos, realizados con materiales que normalmente se desechan.

Con estas actividades, se transmite la importancia de vivir en espacios ordenados, limpios, armónicos, fomentándose además la cultura del cuidado al medio ambiente.

Dentro de esta estrategia, quiero platicarles de una gran experiencia que están viviendo las mujeres de nuestras comunidades; me refiero a “Familias Seguras”.

El propósito de este programa es crear redes de participación para que las comunidades desarrollen sus propios procesos de organización, que les permitan apropiarse de espacios públicos, prevenir el delito y vivir en entornos más seguros.

Con la participación de Ana María Salazar Slack, experta internacional en temas de seguridad, entrenamos a grupos de mujeres en técnicas de defensa personal para generar estrategias comunitarias de autoprotección, resaltando la importancia que tiene la actitud, como mecanismo de protección para rechazar agresiones.

Ampliaremos este programa involucrando también a Niñas, Niños y Adolescentes.

Quienes participaron en esta experiencia de “Familias Seguras”, ya lo están replicando en sus comunidades.

Gobierno y sociedad estamos edificando juntos las rutas del desarrollo, el progreso y bienestar en 15 comunidades de alta marginación del municipio de Centro.

Agradezco la participación activa de las 17 instancias públicas que se han sumado a esta estrategia, en especial a quienes han contribuido durante esta primera etapa. Y reconozco en los 15 comités comunitarios, el compromiso que de manera corresponsable, han asumido en beneficio de sus localidades.

Con la finalidad de estar en un lugar más accesible y funcional, se inauguraron las nuevas oficinas de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (PROFADE), con áreas adecuadas para la atención integral de las familias.

Para garantizar los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las familias tabasqueñas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por alguna experiencia de violencia o desintegración familiar, la PROFADE, continúa brindando servicios de asesoría jurídica y psicológica, gestión de actas de nacimiento, apoyo en procesos de pensión alimenticia y adopciones, entre otros.

Testimonio de la Sra. Antonia González Chablé.

Muchas gracias Sra. Antonia.

Niñas, Niños y Adolescentes

2016 ha sido un gran año para el cambio de visión de la infancia y la adolescencia a raíz de la publicación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco, en diciembre del año 2015.

Para asegurar una adecuada coordinación de las dependencias e instituciones del estado para la protección de sus derechos, se creó e instaló el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco, el pasado mes de abril.

Este sistema cuenta con una Secretaría Ejecutiva, que es el órgano de coordinación operativa, el cual forma parte del DIF Tabasco.

Además, con la finalidad de homologar esfuerzos y trabajar coordinadamente, se instalaron los 17 Sistemas Municipales de Protección Integral.

Se capacitó a funcionarios federales, estatales y municipales, en la importancia del enfoque de derechos y el interés superior de la niñez en la labor pública.

Dando cumplimiento al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, se aplicó la encuesta OpiNNA 2016 a niñas, niños y adolescentes, en los 17 municipios, y se les entregó material referente a sus derechos y deberes.

En ocasiones, nuestra idea de que la familia y la sociedad son un escudo que garantiza seguridad y bienestar, nos impide ver realidades que los ponen en peligro.

Por esta razón, en el mes de agosto, se puso en marcha una campaña para prevenir el abuso sexual infantil, consistente en pláticas dirigidas a adolescentes y padres de familia.

En el marco de esta campaña se llevó a cabo una caminata con la participación de la sociedad civil y de instituciones públicas, organizada por el Sistema Estatal de Protección Integral, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos.

La caminata se realizó de manera simultánea en los 17 municipios, y participamos cerca de 10 mil personas, enfatizando la importancia de prevenir, visibilizar y denunciar este delito.

Reconozco y agradezco el entusiasmo y compromiso de la Lic. Martha Osorio Broca, Directora del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Tabasco.

Apoyando a reconstruir tejido social

Para fortalecer la cohesión familiar y el tejido social, tenemos todos que hacer conciencia de lo necesario que es proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes.

En septiembre, llevamos a cabo la 2da. Feria Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la participación de Organismos Internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); y la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), así como del DIF y SIPINNA Nacional.

En esta feria se ofrecieron conferencias, talleres, diversas dinámicas y actividades, referentes a la protección, difusión y promoción de sus derechos.

Agradezco profundamente a la Secretaría de Administración su participación y dedicación en todos los eventos que el DIF realiza. Gracias Bertín.

Las Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho al juego, al esparcimiento y a disfrutar de actividades recreativas propias de su edad.

El Día de Reyes, se entregaron juguetes a más de 14 mil niñas y niños de comunidades de todo el estado.

Para hacer valer el Derecho de las niñas y niños a una alimentación sana, el DIF Tabasco, en coordinación con el DIF Nacional, continúa el programa de Desayunos Escolares, modalidad caliente, entregando desayunos en comunidades de los 17 municipios del estado.

En nuestros Centros Asistenciales, seguimos ofreciendo atención a las niñas, niños y adolescentes, proporcionándoles seguridad y garantizando su bienestar.

Reconociendo que el Albergue Temporal, la Casa Hogar y el Centro de Atención Integral al Menor y Adolescente, no podrían sustituir el cuidado y el amor de una familia, damos a la población que atendemos un trato cálido y sensible, que responde a sus necesidades e inquietudes.

Nos duele la situación que viven las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, que ingresan en el Módulo de Atención establecido en Tenosique.

Este, es un gran reto en el que participamos con mucho compromiso, en los servicios que allí se ofrecen. Durante este año recibimos a más de mil niñas, niños y adolescentes.

Es para nosotros un gran motivo de orgullo, la inauguración en Tabasco, el pasado 28 de octubre, del primer albergue público del país para Niñas, Niños y Adolescentes extranjeros no acompañados, solicitantes de asilo o de la condición de refugiado, y que cuenta con todo el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR).

El albergue atiende a niñas, niños y adolescentes que se han visto obligados a huir de sus países de origen al vivir situaciones dolorosas y peligrosas, que comprometen su seguridad, su libertad y hasta su vida.

El objetivo principal es ofrecerles un lugar seguro, tranquilo y confortable, que los abrace y los guíe.

En este albergue podrán tener asistencia jurídica, atención médica y psicológica, servicios alimentarios y programas de integración a la comunidad.

Podrán asistir a la escuela, realizar actividades sociales, deportivas y culturales, y desarrollar habilidades y aptitudes para integrarse en la sociedad de manera productiva, mientras esperan la resolución de sus procedimientos.

Jóvenes, pilar de la sociedad

Los Estados, las familias y todas las personas, tenemos una responsabilidad moral con esta realidad; y este albergue representa un importante avance en la atención de las niñas, niños y adolescentes que han llegado a México sin compañía, buscando protección internacional.

Atenderlos es un acto de congruencia con el ideal social de que la niñez es el valor más preciado de la comunidad y la familia.

Este Albergue es la expresión de que el gobierno de Arturo Núñez, es un gobierno con sensibilidad social, compromiso humanitario y que cumple con el derecho internacional de los derechos humanos.

Agradezco a las agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil e instancias públicas, que confiaron en este gobierno para hacer posible la apertura y operación del albergue.

Todo nuestro entusiasmo y compromiso están empeñados en este esfuerzo compartido.

Jóvenes

En la juventud se consolida la personalidad, se construye la independencia y se fortalece el autoconcepto, se rompe con la seguridad del hogar para iniciar la construcción de un mundo nuevo y propio.

El Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño concentra sus esfuerzos en dotar a la población adolescente de herramientas que les permitan ser personas independientes, proactivas y resilientes, mediante la provisión de servicios de calidad, en un ambiente amigable que garantiza el respeto pleno a sus derechos.

La Atención Integral al Adolescente incluye: talleres formativos, atención psicológica y programas que fomentan el desarrollo de sus habilidades.

Para atender adolescentes en comunidades alejadas, surge el programa CAAT en movimiento, con el que fortalecen sus redes de apoyo, y promueven contextos de desarrollo que estimulan sus competencias para la vida.

Durante julio y agosto hicimos un verano DIFerente, con la finalidad de brindar espacios en los cuales las niñas, niños y adolescentes, pudieron desarrollar un sin número de actividades y habilidades, participando en diversos talleres que fueron impartidos por jóvenes entusiastas que comparten su talento de manera voluntaria.

En marzo del 2015, inició el Programa Cambia tu Tiempo, dirigido a jóvenes de 16 a 25 años, en el municipio de Centro, con el objetivo de brindarles una plataforma de acción para participar en la construcción de una sociedad más solidaria y más unida.

Me emociona compartirles que en el mes de septiembre, el Gobernador del estado el Lic. Arturo Núñez Jiménez, puso en marcha el Programa en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Cunduacán.

El próximo año seguiremos creciendo gradualmente para llevar el programa a todo el estado.

Hoy son 6,722 jóvenes los que se han sumado a Cambia tu Tiempo y por ellos seguiremos trabajando para que sean los líderes con valores que Tabasco merece.

Durante este año, con el apoyo del Instituto de Administración Pública de Tabasco, se creó la carrera técnica de Desarrollo Social y Comunitario, que permitirá a los jóvenes del programa tener una opción para seguir preparándose.

Gracias a la participación de la iniciativa privada también se inauguró en el Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño, el Instituto de Estudios Superiores Bildung, un centro universitario en donde se impartirán licenciaturas y maestrías.

Los jóvenes de Cambia Tu Tiempo que se inscriban en dicho Instituto, cuentan con un 70% de beca.

Motivamos a los jóvenes a que reconozcan que son el factor fundamental para la transformación individual y colectiva del presente y futuro de Tabasco, y la educación es la principal herramienta para lograrlo.

Les comparto con gran satisfacción que este año el Programa Cambia tu Tiempo, recibió el premio de mejores prácticas por parte del Instituto de Administración Pública.

Todo lo anterior es muestra de que pensar y actuar en favor de nuestros jóvenes es vivir el presente y visualizar el futuro, porque hoy, formamos, educamos y construimos los cimientos de una sociedad solidaria, empática, responsable, honesta y cooperativa.

Mujeres

Como cada año, el Informe de Actividades hace énfasis en uno de los grupos de población que atendemos; ahora, queremos reconocer a las mujeres.

El valor de una mujer empieza por ella misma.

Las características de la sociedad actual, están determinadas por todos los que vivimos en ella.

Y las mujeres tienen una participación especial, en la construcción del tipo de sociedad que tenemos; pero sobre todo, tienen un papel protagónico en la construcción de la sociedad que queremos en el futuro.

Por primera vez, el DIF Tabasco formó el Programa de Proveedoras Sociales de Mercados, para apoyar a mujeres locatarias de diversos mercados de Villahermosa, que surten fruta, verdura, pollo, pescado y carne roja a nuestros Centros Asistenciales.

Con ello, contribuimos al fortalecimiento de su economía, y mejoramos la calidad de los alimentos que ofrecemos a nuestros beneficiarios.

Testimonios de la labor cumplida

Para hablar de este tema, escuchemos a la Sra. Carmita Carrillo Pérez.

Gracias Carmita por compartirnos tu experiencia y unirte a la familia DIF.

Existe una relación entre la alimentación materna durante la gestación y la salud y el desarrollo del bebé, es por ello que, en coordinación con el DIF Nacional, se llevó a cabo el Programa de Mujeres embarazadas o en período de lactancia, con el que entregamos paquetes alimentarios a mujeres de comunidades marginadas de todo el estado.

Los Centros de Cuidado Infantil cumplen la función de apoyar a las mujeres que trabajan y que necesitan sentir la tranquilidad, de que sus hijos estén protegidos, cuidados y seguros.

El nuevo modelo de atención de los CENDIS, permite conocer las necesidades y características de cada niña y niño, sus retos particulares, para atenderlos de manera especial, incluso nos ayuda a detectar casos en los que pudiera presentarse una discapacidad, para iniciar un tratamiento oportuno.

Impartimos el curso-taller “Inclusión Educativa” para sensibilizar al personal sobre cómo, todas las niñas y niños son distintos y cómo estas diferencias enriquecen a la sociedad.

Así, nos vamos acercando a la meta de que, sin importar en cuál CENDI estén inscritos sus hijos, o cuál maestra les fue asignada, todos reciban los mismos cuidados y la misma preparación integral.

Es muy satisfactorio saber que los Padres de familia están reconociendo en sus hijos el avance y los ven más seguros, más participativos, más expresivos y con mayor autonomía.

En el Centro de Atención a la Mujer (CAM), ofrecemos ayuda psicológica, asesoría legal, refugio y un ambiente de paz y recuperación a mujeres víctimas de violencia.

Este año, en el CAM se impartieron talleres de oficios, como horticultura, panadería y repostería, para que estas mujeres puedan fortalecerse a través de actividades productivas.

Durante el mes de junio, este Centro cambió de ubicación con el fin de ofrecer una mejor estancia a ellas y a sus hijos.

Voluntariado

Quiero reconocer a los grupos voluntarios y expresarles mi agradecimiento por la labor que realizan a favor de la población de los centros asistenciales del DIF Tabasco.

Diariamente, ustedes dan parte de su tiempo, de sus pensamientos y sentimientos, a las causas que nos unen.

Sus acciones tienen un efecto transformador en las personas que reciben su ayuda.

Ayudar a los demás siempre genera cambios positivos.

Ustedes son muy importantes para todas las niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y familias que experimentan una situación adversa, y que necesitan un gesto de hermandad y de fraternidad.

La labor que ustedes realizan es de tiempo completo.

Siempre llevando consigo la disposición de ayudar.

La disposición de dar.

Y también la disposición de pedir para otros y por otros.

Esa es una capacidad excepcional.

Una virtud que ha logrado muchos éxitos a través de los eventos y actividades de recaudación.

Es muy importante también, reconocer la participación y la generosidad de la sociedad tabasqueña, porque su colaboración es esencial para alcanzar las metas que nos proponemos.

Invito a los grupos voluntarios a continuar trabajando con el mismo compromiso y entusiasmo, porque aún hay mucho por hacer.

De igual manera, reconozco el trabajo intenso del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), para llevar a las mujeres de comunidades alejadas, asesoría jurídica y psicológica; así como acercarles brigadas médicas y medicamentos.

Gracias Lety por coincidir en el trabajo para fortalecer a las mujeres.

Se han logrado cambios sociales muy importantes, pero no son suficientes. Es momento de hacer un alto.

Es momento de reflexionar.

De que cada mujer vea y sienta su enorme poder; para sorprenderse de su admirable resistencia.

Para darse cuenta de su fortaleza emocional y lograr la autonomía y la independencia que se merecen.

Podrán lograr equilibrio, igualdad y equidad, sólo en la medida en que logren creer en ustedes mismas. Esta es una invitación a hacerlo. Creo en las mujeres de Tabasco.

Agradeciendo labor del gobernador

A nombre del DIF Tabasco, doy las gracias al Gobernador del estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por darnos la oportunidad de crecer y aprender con esta experiencia de trabajo, que ha dado un nuevo significado a nuestro compromiso de servir a las personas que encuentran en el DIF la protección y el impulso para seguir adelante.

De manera personal Arturo, hoy te entrego toda mi gratitud y mi admiración, porque en esta etapa de la vida contigo he podido constatar una vez más, el extraordinario ser humano y político que eres.

A lo largo de muchos años he visto como consolidas tus ideas y tomas decisiones apegadas a la realidad, a la legalidad y a la justicia.

Tu política de servicio, es lo que he aprendido siempre. Tu trabajo actual, guiado por la sensatez y la sabiduría, es un ejemplo que nutre mis ideales y mi responsabilidad de servir a las familias tabasqueñas desde el DIF Tabasco. Gracias por tu respaldo y confianza.

Cerrando el Cuarto Año de Trabajo.

Estamos cerrando el 4to año de trabajo con la determinación de seguir adelante.

Todas las expectativas que nos hemos hecho en este camino, se han vuelto realidad, y son una enseñanza maravillosa.

Depositamos nuestra confianza en la capacidad de las personas para transformar su propia vida, y encontramos como respuesta su participación activa y comprometida.

El deseo de ser tomadas en cuenta, de ser consideradas, incluidas y escuchadas, es una constante en todas las familias tabasqueñas que participan en nuestros programas.

Por eso enfocamos nuestros proyectos y acciones en un modelo de trabajo centrado en fortalecer la confianza de las personas en sí mismas, y basado en el reconocimiento de sus capacidades y potencialidades.

La oportunidad de trabajar junto a ellos, nos ha fortalecido como equipo. Hoy puedo decir que tenemos otra forma de ver la vida.

Somos un equipo de trabajo unido por sueños, metas y anhelos.

Juntos hemos logrado lo que hoy con mucho orgullo y satisfacción compartimos con ustedes.

El trabajo que realizamos en el DIF Tabasco, está basado en métodos que responden a las necesidades específicas de cada persona y cada grupo social que atendemos.

El establecimiento de nuevos modelos de atención, nos exigió cuestionarnos con rigor y determinar con exactitud, qué tenemos, qué necesitamos, y qué debemos hacer para que nuestros programas y servicios sirvan mejor a las personas.

La sociedad cambia, sus necesidades cambian, las demandas de cada grupo social y cada persona cambia, y las instituciones también deben cambiar.

Las niñas y niños de hoy no son los mismos de hace 20 años. Las mujeres actualmente no viven de la misma manera que hace 30 años. Las formas de trabajar, la familia, la maternidad y la paternidad, están viviendo cambios profundos.

Los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad, enfrentan retos surgidos de un nuevo tiempo.

Queremos lo mejor, el mejor trato, el mejor equipo y las mejores técnicas; y queremos que estos recursos sirvan realmente a nuestra población.

A través de este informe, se ha hecho un recuento de muchas actividades que tienen un solo objetivo: impulsar un cambio cultural y de pensamiento para que la gente crea en sí misma.

Un cambio de actitudes para que las instituciones sirvan con eficacia a las necesidades reales de las familias y la sociedad.

Los resultados de este esfuerzo compartido, nos inspiran a trabajar aún más. Seguiremos por este camino.

Todo lo que hemos logrado juntos, no sólo está destinado a mejorar las condiciones del presente, tenemos que preservarlo para las generaciones futuras. Muchas gracias.

Trabajo integral en todo el estado

El DIF Tabasco no nos ha dejado solos a los municipios, coincidieron en señalar las presidentas de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Huimanguillo y Cárdenas, Tirsa Martínez de Escobar Castellanos de Herrera y Grecia Roselia Fernández de Acosta, respectivamente.

En el marco del Cuarto Informe de Actividades de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del organismo de asistencia social, Martha Lilia López de Núñez, la presidenta del DIF de Huimanguillo expresó su reconocimiento hacia esa institución altruista.

“El DIF Tabasco nunca nos ha dejado solos en Huimanguillo. Siempre pensó como primera opción para rehabilitar la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y los juguetes llegan a las comunidades más alejadas de nuestro municipio. Estoy muy contenta y agradecida con la profesora Martha Lilia López por el apoyo. Siempre pensando en Huimanguillo”, puntualizó.

Martínez de Escobar Castellanos abundó que a los jóvenes participantes en esta estrategia, que en su mayoría son estudiantes del Colegio de Bachilleres o de otras instituciones del nivel medio superior, o aquellos que tienen medio tiempo disponible, se les capacita para enseñarles que no deben actuar en pago, con el objetivo de despertarles el deseo de ayudar a los demás.

La presidenta del DIF de Huimanguillo resaltó que desde el primero de enero, la señora López de Núñez les ha apoyado en la operatividad de la Clínica para atender a niños con síndrome de Down, que a la fecha suman 75, incluidos los de otros municipios.

“La profesora nos ayuda con un neurólogo y cardiólogo para recibir a los niños con Síndrome de Down”, afirmó. Y señaló que ese municipio también será de los primeros que formen parte del Programa de Unidades Básicas de Rehabilitación, que ayudará a brindarles apoyo integral a los niños con Síndrome de Down.

Más apoyo para estudiantes

Por su parte, Grecia Rocelia Fernández de Acosta, del DIF Cárdenas, agradeció a la señora Martha Lilia López de Núñez los apoyos recibidos en su municipio, como el programa “Cambia Tu Tiempo”, donde a la fecha tienen inscritos a más de 600 jóvenes y diariamente aumenta este registro de participantes.

“Hay cientos de jóvenes que ahorita están ocupando su tiempo en qué mejor que ayudar a todos los grupos vulnerables y a todas instituciones que tenemos en el DIF”, consideró.

Explicó que con la ayuda del DIF Tabasco, la Clínica del Síndrome de Down atiende de manera permanente a 19 niños con esta patología. “A los niños se les da una atención especializada igual por parte de aquí del DIF Tabasco, y nosotros en coordinación con el DIF municipal, les proporcionamos una fisioterapeuta, quien agenda a los niños para atenderlos”, enfatizó.