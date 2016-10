Esfuerzo compartido estados y municipios

Destacó que, ante la situación de los ajustes presupuestales, se privilegiarán las obras que más requieran las comunidades

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Junto con el apoyo del estado, de la Federación y del municipio, más el trabajo de ustedes, es como se tiene un producto del esfuerzo compartido, de lo que realmente se realiza y que podemos hacer si nos mantenemos todos juntos”, estableció el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, quien dejó en claro que “yo no les voy a mentir, vamos a jerarquizar obras dependiendo del presupuesto, ya que vienen recortes, nos afectan, pero siempre se ejecutarán las que requiere la comunidad”.

En una intensa gira de trabajo por más de cinco comunidades de la geografía de Jalapa, el jefe del ejecutivo hizo entrega de calles pavimentadas en la cabecera municipal, de 90 acciones de Casa Amiga en nueve colonias, además de dos techumbre, y la ampliación de carreteras, además de constatar que la empresa Oleopalma incremento al doble su producción, se entregaron recursos por 46 millones de pesos.

De igual forma, habló que este gobierno que encabeza su prioridad es darle mantenimiento al patrimonio de los tabasqueños, reparando su infraestructura y eso se seguirá realizando.

En este sentido, durante la entrega de 90 casa amias a familias del municipio de Jalapa, en donde cuentan a partir de ahora con una vivienda digna para el desarrollo personal y familiar.

“Estas implican inversión estatal y federal por 10 millones de pesos”, al destacar que con ello “hay que recuperar en el hogar este tejido social que nos ayuda a evitar los problemas sociales”.

“Un inmueble, una casa no se convierte en un hogar si no hay esos elementos que hacen una familia; a quienes reciben el beneficio de tener este inmueble una casa amiga les corresponde a partir de hoy, convertirla en algo más que la casa convertirla en hogar y que prevalezca el amor, que prevalezca el respeto, se convierta en un lugar al que tengan ganas de regresar después de trabajar de regresar después de ir a la escuela, porque ahí se vive una convivencia armónica entre los integrantes de la familia, no se vive una pesadilla”.

Además de esa manera contribuimos también a hacer desde la familia ese núcleo básico de la sociedad, el punto de origen de la convivencia social.

Y anunció que “a pesar que se avizoran problemas presupuestales para el 2017, vamos a mantener casa amiga, vamos a seguir dándole casa amiga a los tabasqueños que más lo necesitan y yo estoy seguro que ustedes van a ser su parte”.

“Con la aportación federal, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a quién mucho le agradecemos este apoyo, el apoyo del estado y del municipio, más el trabajo de ustedes así pues es un producto del esfuerzo compartido. Del esfuerzo conjunto de lo mucho que podemos hacer si nos mantenemos todos unidos”.

Mantenimiento a obras

De igual forma, el jefe del ejecutivo destacó que “lo he venido reiterando a lo largo y ancho del Estado, a las obras de conservación y mantenimiento no se les da la prioridad y la relevancia que tiene, por qué son obras que hizo otra gobierno, porque no reditúa política y electoralmente, porque la gente no las valora y muchas prefieren hacer obras nuevas a veces de relumbrón a veces obras realmente necesarias, que hay que hacerlas, no estoy en contra de la obra nueva, pero no hay que abandonar el dar mantenimiento y conservación al patrimonio colectivo que hemos acumulado a lo largo del mi gobierno, parte de lo que está haciendo el gobierno del Estado es darle mantenimiento a la infraestructura a lo largo y ancho de la geografía estatal, infraestructura educativa en deterioro, infraestructura cultural, infraestructura hidráulica, infraestructura de servicios de agua potable y drenaje y estructura deportiva”.

Es necesario dar mantenimiento para que las obras perduren y prolongue su vida útil en favor de la población beneficiada.