Es momento de trabajar. Gobierno no está rebasado por la delincuencia

Luego de anunciar cambios en las estrategias y operativos para hacer frente a la grave crisis de inseguridad que se vive en el Estado, el gobernador Arturo Núñez Jiménez hizo un llamado a todos a ponerse a trabajar. “Lo cierto es que tenemos mayor incidencia delictiva, pero no estamos rebasados por la delincuencia”. Son momentos delicados, dijo. Con el empréstito de 700 millones de pesos haremos frente a esta situación. “Aunque no hay nada confirmado por los grupos de inteligencia local y federal, donde pareciera que cárteles nacionales de la droga pudiera estar de nuevo operando en Tabasco”.

De igual forma, mencionó que habrá cambios en las estrategias y operativos en torno al tema de seguridad pública.

En entrevista con los medios, el mandatario estatal destacó que “tenemos mayor incidencia delictiva: lo que paso con el multihomicidio, nos debe poner a pensar. Por supuesto que debemos hacer ajustes a la brevedad para atacar de frente este problema; pero no está rebasada la autoridad por la delincuencia”, acotó.

Por lo cual, ante este hecho del multihomicidio que cimbro a la sociedad, el mandatario tabasqueño confirmó que habrá cambios en las estrategias y operativos dentro del aparato de seguridad pública.

Y habló que, hasta este momento, no se puede asegurar que se trata, en este suceso, de bandas o carteles. “Aunque no hay nada confirmado por los grupos de inteligencia local y federal, pareciera que cárteles nacionales de la droga pudiera estar de nuevo operando en Tabasco; o las narco mantas pudieran provenir de los delincuentes comunes para tratar de desviar la atención, todo ello se analiza”, afirmó.

Núñez Jiménez recordó que desde el 2013 ya no operan este tipo de organizaciones de criminales, cuando estas fueron abatidas, tanto los llamados Zetas como los Templarios.

Aseveró que como autoridad hay que hacerse cargo del tema, tomando en cuenta que hay ejecuciones entre diferentes grupos, y que la aparición de narco mantas o cartulinas que pudiera atribuirse a cualquiera o a nadie, es algo que se analiza.

Sobre el empréstito, detalló que las áreas que lo van a ejercer este recurso, se están preparando con proyectos ejecutivos, consecución de terrenos, cotización de equipos y en todo lo que se va a emplear dichos recursos.

Precisó que la nueva disciplina financiera obliga a registrar los empréstitos ante la Secretaría de Hacienda Federal, es el eslabón final de toda la tramitología y “me ha dicho el Secretario de Finanzas, que a más tardar el 15 de junio tendríamos disposición los recursos del empréstito” agregó.

Indicó que “dialogue con el titular de la FGT, donde tenemos que estar también renovando las estrategia de operativos a cargo de la Seguridad Pública, de la procuración de justicia”.

“Pero tenemos que hacernos cargo, pues están resurgiendo las ejecuciones de grupos, que con estas narco mantas o cartulinas que pueden atribuirse a cualquiera o a nadie y evidentemente”.