“¿Es destape o informe?”

El acto donde estuvo presente el gobernador Núñez Jiménez, se vio el respaldo y apoyo de diversas figuras políticas, además del gremio de taxistas que se hizo presente

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Por una de las dos puertas de salida del Gran Salón del Hotel Tabasco Inn, un empresario le dice en tono afirmativo a su acompañante: “Este es el bueno”. Sin perder la fila de retirada, el interpelado responde con muecas; moviendo la cabeza de un lado a otro, como diciendo que el discurso del diputado José Antonio De la Vega Asmitia no había respondido a toda la parafernalia organizada para su primer informe de actividades legislativas.

Cuando Adriana Brindis Fernández ingresa en compañía de sus hijas Ximena, María José, Ana Paula y Daniela, al inmueble contiguo al lugar donde hace 19 años, en 1998, el diputado federal Arturo Núñez Jiménez, rindió su primer informe de labores, el vestíbulo del hotel de la avenida Páges Llergo es insuficiente para recibir a los invitados que llegan de todos los municipios, vestidos y en vehículos según su condición económica o interés político como el caso de Cuco Rovirosa.

Mientras un grupo de taxistas sombrean en la barda perimetral derecha portando cartulinas rotuladas a la costumbre priista (“La unión de taxis amarillos apoya la nueva alianza con José Antonio De la Vega Asmitia), el controvertido alcalde de Macuspana no sorprende sino confirma lo que sus trolles, entre ellos fotógrafos afines, ya divulgaban afuera del recinto: llega a la cabeza de amigos ¿o funcionaros? pedaleando una docena de las 200 bicicletas destinadas a premiar a los alumnos de educación básica más destacados de Macuspana.

“Es por salud. Hay que regresar a caminar, a la bicicleta o el cayuco”, responde a zalameros el chaparro y botijón munícipe, en tanto el innumerable número del personal de logística, hombres y mujeres con radios portátiles, no se dan abasto para coordinar la avalancha de personas y vehículos que acuden al evento.

Bajo el tolerante sol invernal, a las 11: 14 horas aparece De la Vega Asmitia al volante de la camioneta color negro marca Sequoia, placas de circulación de Tabasco WSG 77-64. Apenas desciende del vehículo, se forma un nutrido círculo de condescendientes que ajustan tiempo para esperar el arribo del invitado especial: Arturo Núñez Jiménez.

Según la administración del hotel, en el Gran Salón hay entre dos y dos mil 200 personas. Esto es un poco más de la mitad de los militantes del PRD y ciudadanos en general que el domingo 15 protestaron contra del gasolinazo, una latente inconformidad que invoca el anfitrión en su informe: “Desde este lugar, lo expreso claramente: nosotros decimos no al gasolinazo; no al atraco a los bolsillos de los mexicanos, no más daño a la economía de las clases medias y populares, y de nuestro querido México”.

Del informe

Son 20 minutos que suceden a cinco del video alusivo al informe legislativo, pleno de detalles y reconocimientos a todos los integrantes de la 62 Legislatura, cuya mayoría acude al acto enguayaberados; la excepción son los priistas y el arrimado del PT que no pasan lista de presentes. Es el preámbulo a la sosa intervención del ex guerrillero Jesús Zambrano ahora aliado de Enrique Peña Nieto (“no se arrepentirán”, les dice a los diputados del PVEM, Morena y PRI que recién se afiliaron al PRD), y de la didáctica lección de política y economía del mandatario estatal que durante 48 minutos despierta y mantiene al público con el cuello estirado al frente.

“Todo lo que dijo De la Vega es opacado por el gobernador”, comenta un reportero. Es cierto. Cual catedrático universitario, Núñez Jiménez se gana la ovación de los presentes a cada momento: “El pleito de (Donald) Trump, no es con México, es con la globalización”, descifra.

Y la gente sale de la tibieza con la cual respondió a las intervenciones de De la Vega Asmitia y Zambrano, con un aplauso más allá de la zona central del improvisado graderío. Federico Madrazo Rojas es de los pocos en primera fila que no aplauden. No así Candelaria Pérez Jiménez a quien no le importa que simplemente la presenten como diputada sin mencionar al partido que representa: Morena.

“¿Es destape o informe?”, pregunta dubitativo el empresario que había visto la incomodidad del dirigente estatal del PVEM ante la intervención del gobernador Núñez Jiménez: “Te digo, es el bueno…”.

Y ya no quedó más que seguir con Pedro Jiménez León custodiado por el diputado Guillermo Torres López.