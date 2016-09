Érik Hayser iniciará gira

La obra invita al público a reflexionar acerca de la relaciones personales

El actor mexicano, Érik Hayser, señaló que el próximo 22 de septiembre iniciará en Monterrey la gira teatral de la puesta en escena, “Wake up woman”, en la que estará acompañado por la actriz Fernanda Castillo.

En entrevista con Notimex, precisó que están por comenzar nuevamente los ensayos, “vamos a estar por lo menos cinco semanas en gira en la República Mexicana y en algunas plazas de Estados Unidos”.

Detalló que la primera plaza en la que se presentarán el 21 de septiembre es Monterrey, “posteriormente iremos a Mexicali y a Tijuana, Baja California; Mazatlán, Sinaloa, y Guadalajara, Jalisco, entre otras”.

Respecto a la puesta en escena que Hayser produjo al lado de Fernanda Castillo, con quien es su pareja sentimental, destacó:

“‘Wake up woman’ nos han hecho crecer personal y profesionalmente a Fernanda y a mí, lo más importante es que con esta obra llevamos un mensaje diferente, porque el texto invita al público a reflexionar acerca de la relaciones personales que vivimos.

“Nos orilla a analizar cómo nos comunicamos con nuestras parejas pues a veces, sin darnos cuenta, vivimos en un entorno de violencia, por lo que queremos que la gente rompa el silencio, hable de esta problemática y diga no a la violencia, a tiempo”.

Hayser destacó que entre sus proyectos de trabajo prevé que en 2017 se estrene la película “Túnel 19”, en la cual intervino con un papel antagónico bajo la dirección de Pipitol Ybarra.

Respecto a “Túnel 19”, protagonizada por Claudio Lafarga y Ana Brenda, Hayser explicó que es una comedia romántica que nos invita a desconectarnos de este México tan dolido y tan violentado, por lo que de repente estamos ávidos de ver proyectos que transmiten amor y que están llenos de cosas positivas”.