Envenenado JuanGa fue asesinado, afirma su doctor

Los Ángeles, California

Agencias

Mucho se ha hablado acerca de la muerte de Juan Gabriel, sin embargo, ahora el médico de cabecera del artista rompió el silencio y aseguró que fue asesinado por alguien muy cercano. Daniel Aquino especificó que el “Divo de Juárez” fue envenenado y que por eso la familia no permitió que le realizaran la autopsia.

De acuerdo con La Opinión y el Diario Basta!, el doctor naturista resaltó que mataron al artista para quedarse con su cuantiosa fortuna. “Juan Gabriel fue asesinado por envenenamiento. Los medios decían que lo desaparecieron para que no pagara impuestos. Entonces chequé la técnica de Videncia de vaso con agua, lo que vi me sorprendió, Juan Gabriel se agarraba mucho el estómago, algo le dieron de tomar o comer”, comentó.

Aquino destacó que “primero lo vi en una silla, después pues lo vi boca abajo, está en un baño y no está sólo, veo que alguien lo observa detrás de la puerta, pero no lo ayuda. Juan Gabriel fue asesinado. Pudimos haberlo comprobado en una autopsia”.

Indicó que como amigo de Juan Gabriel desea que las cosas se aclaren y se le haga justicia al intérprete de “Siempre en mi mente”. “Este crimen se va a saber en poco tiempo. Juan fallece, luego lo meten a un supuesto velatorio, no se ve salir el cuerpo, luego está cremado, hay muchas cosas que no me cuadran”, agregó.

Saquean su casa

Desde que se dio a conocer la repentina muerte de Juan Gabriel, muchos medios de comunicación han destacado la mala relación que supuestamente había entre el cantautor y sus hijos; sin embargo, sí han señalado que el único que era cercano al artista era Iván Gabriel, quien ya saqueó una de las casas que dejó el cantante.

De acuerdo con Hoy y Las Mañanitas Show, el descendiente del intérprete de “Siempre en mi mente” y su esposa Simona Hackman arribaron a un inmueble en Santa Fe, Nuevo México, y sacaron todos los objetos de valor que albergaba el hogar que en algún momento habitó el compositor.

Testigos detallaron que Iván Gabriel también iba acompañado por algunos miembros de la familia Salas y entre los objetos que se llevaron estaban pinturas, esculturas, premios que ganó Juan Gabriel, fotografías, videos, un piano y artículos personales del oriundo de Parácuaro, Michoacán.

Los informantes precisaron que los empleados de la casa se sorprendieron por el saqueo, por lo que sacaron fotografías para respaldar que fue la propia familia del artista, la cual se llevó las pertenencias y no ellos.