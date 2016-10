Entusiasmado por serie

El actor Alejandro Camacho lamentó la muerte de su amigo Gonzalo Vega; dice que fue un hombre que verdaderamente disfrutó de la vida

Ciudad de México

Notimex

El actor mexicano Alejandro Camacho se mostró entusiasmado con su participación en la serie “Entre correr y vivir”, con la que reaparecerá en la pantalla chica, pero ahora en Televisión Azteca.

La serie inicia el próximo lunes 17 por Azteca 7 y personificará a un mecánico de autos de carreras.

“Me siento con sentimientos encontrados, por un lado chévere, porque estamos arrancando un proyecto muy interesante que me atrapó desde el primer momento, y por otro lado, triste por la muerte de mi amigo y entrañable compañero de juegos y retozos, Gonzalo Vega”, comentó a Notimex el reconocido artista.

Al hablar de “Entre correr y vivir”, se dijo muy afortunado de estar siempre en trabajos que valen la pena, por lo que se siente agradecido con la televisora del Ajusco por haberse fijado en él para este y otros proyectos.

“Me siento muy agradecido con Azteca que ya me mandó a Brasil y a Argentina para hacer la serie ‘Super Max’, que se va a estrenar primero en España y Argentina, y luego vendrá a México hasta el año que viene.

“Ahora ‘Entre correr y vivir’ es una historia que de todas las que me han llegado en estos 40 años de carrera, de las que más me han emocionado”.

Agregó que esta serie es muy especial y una nueva opción de entretenimiento para el televidente.

“Es una opción de divertimento que creo la gente merece y yo como actor también merezco hacerla, porque está padrísima, llena de mensajes positivos y negativos.