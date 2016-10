Entregan el Premio Estatal de Administración Pública “Lic. Mario Trujillo García”

El gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó el Premio Estatal de Administración Pública “Lic. Mario Trujillo García”, En el área de Servicio Público, se galardonó al exgobernador Enrique González Pedrero; en Servicio Público Nacional, a Miguel Limón Rojas; el programa Cambia tu Tiempo, Comparte una Sonrisa, del Sistema DIF Tabasco, recibió el premio en Mejores Prácticas, y Jorge Priego Martínez, por Docencia e Investigación. Asimismo, la Universidad Tecnológica de Tabasco obtuvo mención honorífica en Mejores Prácticas por su propuesta: La cultura de la certificación como garantía de mejora continua.

Al dejar en claro el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez que la profesionalización en el sistema de administración pública es fundamental para realizar un buen gobierno, hizo entrega de los premios estatales de Administración Pública “Mario Trujillo García” del IAP a connotados personajes y organismos, donde resaltó que la labor del programa Cambia tu Tiempo que realiza el Sistema DIF “busca a través de los jóvenes, resarcir el tejido social”.

Al acudir a esta ceremonia que se verifico ayer por la noche, en donde el Consejo del Instituto de Administración Pública (IAP) decidió galardonar al ex mandatario Enrique González Pedrero, al ex secretario de Educación con Ernesto Zedillo, Miguel Limón Rojas y al historiador Jorge Priego, así como a los organismos Instituto Tecnológico de Tabasco y al programa Cambia tu Tiempo, del Sistema DIF Tabasco.

Acompañado de la presidenta del DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera, así como los galardonados, el mandatario estatal dejó en claro, que honrar honra, es por ello que se congratula en estas distinciones.

Reconoció la labor de cada uno de los homenajeados, al destacar que todos ellos, en su labor en pro de la sociedad, sirven con la profesionalización del quehacer público, pues se requiere de contar con servidores capacitados, que cuenten con las herramientas necesarias para que, su trabajo en favor de la gente, sea en excelencia.

Pero habló sobre el programa Cambia tu Tiempo. Destacó que el Sistema DIF Tabasco programó estas acciones, en donde, se vincula a los jóvenes con los diversos sectores de la sociedad, y, sobre todo, busca resarcir el tejido social y que este siga vigente en las familias.

“Este programa tiene el mérito efectivamente no de cambiar el tiempo sino de cambiar la vida; donde también me ha impresionado mucho oír el testimonio de los jóvenes entre 16 y 24 años invitados apoyar al grupo de los grupos sociales que tiene a su cargo”.

De igual forma, el jefe del ejecutivo reconoció a cada uno de los galardonados, ya que, en su momento en su quehacer público, siempre lograron que la capacitación, el servicio hacia la sociedad son una parte fundamental para que se cumpla con las metas.

Cabe destacar que, con ello, el mandatario solicitó al IAP mayor trabajo, en donde se logre que el aparato gubernamental tenga las herramientas necesarias para que, con ello, se cuente con un gobierno que funcione y sirva a la sociedad.