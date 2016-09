Enamorado de Guardiola

Sir Alex Ferguson quedó impresionado por el juego del Manchester City en el derbi en Old Trafford ante el Manchester United. El extécnico escocés, una leyenda en los Reds Devils vivió el partido desde el palco, donde en alguna ocasión se le vio negando con la cabeza ante la inoperancia del Manchester United de José Mourinho frente al vendaval de juego del City de Pep Guardiola.

Manchester, Inglaterra

Agencias

Según apunta el medio inglés The Sun, Ferguson esperó al final del encuentro para felicitar personalmente al técnico catalán antes de que este continuase con las entrevistas televisivas y alabó su futbol coral y de toque. El equipo de Guardiola se impuso por 1-2 en Old Trafford con los tantos de Kevin de Bruyne e Iheanacho y en la primera parte desarrolló minutos de futbol brillante, con posesión, ataque y presión.

Los dos técnicos se enfrentaron en las finales de la Champions del año 2009 y 2011, donde el Barcelona se impuso por 2-0 y 3-1 al Manchester United en el Olímpico de Roma y en Wembley. Mantienen una buena relación y en todos los actos donde han coincidido se les ha podido charlar animosamente. Según cuenta la prensa inglesa, Alex Ferguson intentó convencer a Guardiola de que firmase por el Manchester United antes de que partiese a la Bundesliga de la mano del Bayern de Múnich, aunque finalmente el técnico no cambió su idea inicial