Peña Nieto admite su error con la visita de Donald Trump

El presidente en entrevista, admitió que se trató mal la visita de Donald Trump a nuestro país, además de los momentos incómodos que ha vivido en su administración

Todos los partidos políticos en México han tenido militantes corruptos, dijo el presidente Enrique Peña Nieto en una entrevista con Canal 11.

“Creo que el costo político está en todos los partidos (…) no hay ninguno que pueda afirmar que no ha tenido, lamentablemente para todos, personajes o actores militantes de sus partidos que estén señalados, que estén enfrentando a la justicia“, dijo el mandatario mexicano en una entrevista transmitida este domingo 23 de octubre por la noche.

El priista Peña Nieto se refirió –sin mencionar los nombres– al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y también al panista Guillermo Padrés. Ambos se encuentran prófugos de la justicia.

“Hoy hay prácticamente dos casos de exgobernadores muy señalados, además con elementos en donde la Procuraduría ha iniciado ya investigación y está actuando, obviamente en términos de ley”, dijo Peña al respecto.

“Me parece que cualquier funcionario que sea señalado de actos de corrupción tendrá también la oportunidad de responder a los señalamientos, de enfrentar a la justicia. Creo que las investigaciones son las que arrojaran quiénes ciertamente tienen responsabilidad, quiénes han incurrido en corrupción y quiénes eventualmente no”, agregó el presidente mexicano.

Estas declaraciones ocurren a sólo unos días de que el PRI –partido en el que milita Peña– decida el próximo 25 de octubre la expulsión de Duarte, quien es acusado de crimen organizado y lavado de dinero.

En el caso de Padrés, quien fuera gobernador de Sonora, el PAN discutirá este lunes por la tarde la expulsión del panistas, quien respondió al citatorio con que no podría asistir.

De la visita de Trump

El Presidente de México Enrique Peña Nieto dijo que pudo haber hecho mejor las cosas respecto a la controvertida reunión que sostuvo con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

En entrevista con el Canal 11, Peña Nieto dijo que “se pudo haber hecho de una mejor manera”.

El Mandatario fue criticado por no exigir una disculpa de Trump, quien dijo que muchos inmigrantes mexicanos son criminales o violadores.

Peña Nieto defendió la decisión de invitar a los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos al decir que era para “velar por el interés de México”.

La candidata demócrata Hillary Clinton no aceptó la invitación.

Peña Nieto dijo en la entrevista que la visita de Trump fue “polémica” y que pesó en la renuncia del secretario de Hacienda Luis Videgaray.

En la entrevista, Peña Nieto también habló de sus momentos más felices, entre los que destacó el nacimiento de sus hijos; y los más duros de su administración, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.